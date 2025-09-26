Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    26 Sept 2025 1:19 PM IST
    26 Sept 2025 1:19 PM IST

    ആ​ഗോ​ള രു​ചി​ക്കൂ​ട്ടു​ക​ളു​മാ​യി ‘ലു​ലു വേ​ൾ​ഡ് ഫു​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ’

    ആ​ഗോ​ള രു​ചി​ക്കൂ​ട്ടു​ക​ളു​മാ​യി ‘ലു​ലു വേ​ൾ​ഡ് ഫു​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ’
    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ‘ലു​ലു വേ​ൾ​ഡ് ഫു​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ’ ച​ല​ച്ചി​ത്ര താ​രം അ​ന​ശ്വ​ര രാ​ജ​ൻ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ആ​ഗോ​ള രു​ചി​ക്കൂ​ട്ടു​ക​ളു​മാ​യി ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ‘ലു​ലു വേ​ൾ​ഡ് ഫു​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്’ തു​ട​ക്കം. ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ എ​ല്ലാ ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റു​ക​ളി​ലു​മാ​യി ര​ണ്ടാ​ഴ്ച നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ അ​ൽ റാ​യി ഔ​ട്ട്‍ല​റ്റി​ൽ ച​ല​ച്ചി​ത്ര താ​രം അ​ന​ശ്വ​ര രാ​ജ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ലു​ലു കു​വൈ​ത്ത് ഉ​ന്ന​ത മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റും ഇ​വ​ന്റ് സ്പോ​ൺ​സ​ർ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ലു​ലു ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ഔ​ട്ട്‍ല​റ്റി​ലും വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി. ഇ​വി​ടെ ഒ​രു​ക്കി​യ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ബ​ർ​ഗ​ർ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    ‘ലു​ലു വേ​ൾ​ഡ് ഫു​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ’ പാ​ച​ക മ​ത്സര വി​ജ​യി​ക​ൾ


    നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഫാം-​ഫ്ര​ഷ് പ​ഴ​ങ്ങ​ളും പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളും, മാം​സം, സ​മു​ദ്ര​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, ശീ​തീ​ക​രി​ച്ച​തും ശീ​തീ​ക​രി​ച്ച​തു​മാ​യ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, പാ​ലു​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, വീ​ട്ടു​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, അ​ടു​ക്ക​ള വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് എ​ക്സ്ക​ളു​സീ​വ് ഡീ​ലു​ക​ളും ഡി​സ്കൗ​ണ്ടു​ക​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഫു​ഡി (വേ​ൾ​ഡ് ക്യു​സി​ൻ​സ്), ഹെ​ൽ​ത്തി ഈ​റ്റ്സ് (സ​ലാ​ഡു​ക​ൾ, ചീ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഒ​ലി​വ്സ്), മീ​റ്റ് എ ​മീ​റ്റ്, ഗോ ​ഫി​ഷ്, ദി ​ബെ​സ്റ്റ് ബേ​ക്ക്, സ്നാ​ക്ക് ടൈം, ​ബി​രി​യാ​ണി വേ​ൾ​ഡ്, ദേ​ശി ധാ​ബ, കേ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് കു​ക്കീ​സ്, നാ​ട​ൻ ത​ട്ടു​ക​ട, ​​അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഡി​ലൈ​റ്റ്സ് തു​ട​ങ്ങി​യ തീം ​ഹൈ​ലൈ​റ്റു​ക​ൾ ഫു​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക്യു​സി​ൻ ‘ഫു​ഡ് സ്ട്രീ​റ്റി​ൽ’ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ കോ​ണു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​മു​ള്ള രു​ചി​ക​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നും അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ങ്ങി. കോ​ഫി​ക​ൾ, പ്രീ​മി​യം ഡ്രൈ ​ഫ്രൂ​ട്ട്‌​സ്, വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ന​ട്‌​സ് എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക കൗ​ണ്ട​റു​ക​ൾ എ​ല്ലാ ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റു​ക​ളി​ലും ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ൽ റാ​യ് ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റി​ൽ വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​വും ഒ​രു​ക്കി. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മു​ഴു​വ​ൻ പേ​ർ​ക്കും പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ല​ഭി​ച്ചു.

