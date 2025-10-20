Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ‘ലു​ലു വാ​ലി ദീ​പാ​വ​ലി' ആ​ഘോ​ഷം

    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ‘ലു​ലു വാ​ലി ദീ​പാ​വ​ലി ആ​ഘോ​ഷം
    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ 'ലു​ലു വാ​ലി ദീ​പാ​വ​ലി' ആ​ഘോ​ഷം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ‘ലു​ലു വാ​ലി ദീ​പാ​വ​ലി- 2025’ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം. ഈ ​മാ​സം 21വ​രെ തു​ട​രു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ദീ​പാ​വ​ലി പ്ര​മോ​ഷ​നു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നം​കീ​ൻ, മ​ധു​ര​പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, ദി​യ​ക​ൾ, ലൈ​റ്റു​ക​ൾ, വീ​ട്ടു​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക ദീ​പാ​വ​ലി പ്ര​മോ​ഷ​നു​ക​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ലു​ലു ദീ​പാ​വ​ലി ഷോ​പ്പി​ങ് ഗി​ഫ്റ്റ് കാ​ർ​ഡും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കു​വൈ​ത്തി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള എ​ല്ലാ ലു​ലു ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റു​ക​ളും ദീ​പാ​വ​ലി പ്ര​മേ​യ​മാ​ക്കി​യ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ അ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ​കൊ​ണ്ട് അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ലൈ​റ്റു​ക​ൾ, സെ​ൽ​ഫി കൗ​ണ്ട​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഷോ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നും ഫോ​ട്ടോ സ്പോ​ട്ടു​ക​ളാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നും ക​ഴി​യു​ന്ന​വി​ധ​ത്തി​ലാ​ണ്.

    ലു​ലു അ​ൽ റാ​യ് ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റി​ൽ ലു​ലു ഉ​ന്ന​ത മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ദീ​പാ​വ​ലി വി​ള​ക്ക് കൊ​ളു​ത്തി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം​കു​റി​ച്ചു. വി​വി​ധ സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്നു. ദീ​പാ​വ​ലി രം​ഗോ​ലി മ​ത്സ​രം പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രു​ടെ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ ഡി​സൈ​നു​ക​ളാ​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യ​വ​ർ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ചു. നി​ര​വ​ധി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളും മ​ൽ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ച്ചു.

