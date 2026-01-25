Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightലു​ലു റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 25 Jan 2026 10:57 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Jan 2026 10:57 AM IST

    ലു​ലു റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷത്തിന് തു​ട​ക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    ലു​ലു റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷത്തിന് തു​ട​ക്കം
    cancel
    camera_alt

    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് കു​വൈ​ത്തി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ഇ​ന്ത്യ ഉ​ത്സ​വി​ന്റെ’ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ഇ​ന്ത്യ ഉ​ത്സ​വി​ന്റെ’ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന നൃ​ത്തം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് കു​വൈ​ത്തി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രാ​ഴ്ച നീ​ണ്ട ‘ഇ​ന്ത്യ ഉ​ത്സ​വി​ന്’ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ജ​നു​വ​രി 22ന് ​അ​ൽ-​റാ​യി​യി​ലെ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ​ര​മി​ത ത്രി​പാ​ഠി ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ലു​ലു കു​വൈ​ത്തി​ന്‍റെ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത സം​ഗീ​ത ബാ​ൻ​ഡോ​ടെ​യാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്. ജ​നു​വ​രി 21 മു​ത​ൽ 27വ​രെ കു​വൈ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റു​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി. ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബ്രാ​ൻ​ഡ​ഡ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​ഫ​റു​ക​ളും കി​ഴി​വു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    15ല​ധി​കം ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ത്‌​നി​ക് വെ​യ​ർ ഫാ​ഷ​ൻ ഷോ​യും പാ​ട്രി​യോ​ട്ടി​ക് ഗ്രൂ​പ് സോ​ങ് മ​ത്സ​ര​വും പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ട്രോ​ഫി​ക​ളും ഗി​ഫ്റ്റ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ളും ന​ൽ​കി. പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത അ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ, ഭ​ക്ഷ്യ സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ, ജൈ​വ ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ വ​ഴി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ വൈ​വി​ധ്യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ‘ഇ​ന്ത്യ ഉ​ത്സ​വി​ന്റെ’ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് ലു​ലു മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:luluKuwaitrepublic daygulfnewsmalayalam
    News Summary - Lulu Republic Day celebrations begin
    Similar News
    Next Story
    X