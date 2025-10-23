Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 9:00 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 9:00 AM IST

    സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ അ​വ​ബോ​ധ ദി​ന​ത്തി​ൽ ജാ​ഗ്ര​തയുണ​ർ​ത്തി ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്

    സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ അ​വ​ബോ​ധ ദി​ന​ത്തി​ൽ ജാ​ഗ്ര​തയുണ​ർ​ത്തി ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്
    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ അ​വ​ബോ​ധ​ദി​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ അ​വ​ബോ​ധ ദി​ന​ത്തി​ൽ സ​മൂ​ഹാ​രോ​ഗ്യ ജാ​ഗ്ര​ത ഉ​ണ​ർ​ത്തി ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്. പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ അ​പ്ലൈ​ഡ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ട്രെ​യി​നി​ങ്ങി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഹ​യ​ർ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് നാ​വി​ഗേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ അ​വ​ബോ​ധ ദി​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി. സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ക, നേ​ര​ത്തെ​യു​ള്ള ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഉ​ണ​ർ​ത്തു​ക, മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യം വെ​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി.

    ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​സ​ന്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ, സ്ത്രീ​ക​ളെ നേ​ര​ത്തെ​യു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​ക്കും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സെ​ഷ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ന​ട​ന്നു. സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ, അ​വ​ബോ​ധ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ കൈ​മാ​റി ലു​ലു ടീം ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി. കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് സോ​ഷ്യ​ൽ റെ​സ്‌​പോ​ൺ​സി​ബി​ലി​റ്റി (സി‌.​എ​സ്‌.​ആ​ർ), പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്ക​ൽ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഭാ​ഗ​മാ​യ​തെ​ന്ന് ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

