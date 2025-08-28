Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 10:37 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 10:37 AM IST

    ‘ഓ​ണം ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ്’ ആ​ഘോ​ഷ​വു​മാ​യി ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്

    onam market lulu hypermarket
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ദേ​ശീ​യ ഉ​ത്സ​വ​മാ​യ ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷ​പ്പൊ​ലി​മ​യോ​ടെ കൊ​ണ്ടാ​ടാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങി ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്. വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ക​ലാ-​സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, അ​തി​ശ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​മോ​ഷ​നു​ക​ൾ, ഡി​സ്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യോ​ടെ​യാ​ണ് ലു​ലു ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്.സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ നാ​ലി​ന് അ​ൽ​റാ​യി ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റി​ൽ ‘ഓ​ണം ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ്- 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ആ​ഘോ​ഷം ന​ട​ക്കും. പാ​യ​സ​മേ​ള, പൂ​ക്ക​ളം മ​ത്സ​രം, ഓ​ണം ഗ്രൂ​പ്പ് സോ​ങ് മ​ത്സ​രം എ​ന്നി​വ ഈ ​ദി​വ​സം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    തി​രു​വാ​തി​ര നൃ​ത്തം, ചെ​ണ്ട​മേ​ളം, പു​ലി​ക​ളി എ​ന്നി​വ​യും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് പൊ​ലി​വേ​കും. ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഓ​ണ സ​ദ്യ ഒ​രു​ക്കാ​നു​ള്ള മി​ക​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ, പ​ല​ച​ര​ക്ക് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ, പാ​ര​മ്പ​ര്യ കേ​ര​ളീ​യ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ മി​ക​ച്ച ശേ​ഖ​രം എ​ന്നി​വ ലു​ലു​വി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഇ​വ​ക്കൊ​പ്പം വീ​ട്ടു​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്, ഫാ​ഷ​ൻ ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഓ​ണം മെ​ഗാ കി​ഴി​വു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കും. 1.995 ദീ​നാ​ർ മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന 10ൽ ​കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​നം സ്വാ​ദി​ഷ്ട​മാ​യ ഓ​ണം പാ​യ​സ​വും പാ​ര​മ്പ​ര്യ ത​ന​ത് രു​ചി​യോ​ടെ ലു​ലു​വി​ൽ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാം.25ൽ ​കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഓ​ണ സ​ദ്യ 2.995 ദീ​നാ​റി​ന് ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. എ​ല്ലാ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യും ഓ​ഫ്‌​ലൈ​നാ​യും പ്രീ-​ബു​ക്കി​ങ്ങു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

