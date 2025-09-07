Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 1:46 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 1:46 PM IST

    കേ​ര​ളീ​യ​ത്ത​നി​മ​യി​ൽ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    കേ​ര​ളീ​യ​ത്ത​നി​മ​യി​ൽ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ഒ​രു​മ​യു​ടെ​യും വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം. ‘ഓ​ണം ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ്’ എ​ന്ന​പേ​രി​ൽ അ​ൽ റാ​യ് ഔ​ട്ട്‌​ല​റ്റി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷം ചെ​ണ്ട​മേ​ള​വും പു​ലി​ക​ളി​യും മാ​വേ​ലി വ​ര​വും വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യി. ലു​ലു കു​വൈ​ത്ത് ഉ​ന്ന​ത മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് ആ​ഘോ​ഷം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    തി​രു​വാ​തി​ര, കൈ​കൊ​ട്ടി​ക്ക​ളി, കേ​ര​ളീ​യ ശാ​സ്ത്രീ​യ നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ കേ​ര​ളീ​യ ക​ല​ക​ളു​ടെ പു​ന​രാ​വി​ഷ്‍കാ​ര​മാ​യി. പൂ​ക്ക​ളം മ​ത്സ​രം, പാ​യ​സ​മേ​ള മ​ത്സ​രം, ഗ്രൂ​പ് ഗാ​ന​മ​ത്സ​രം എ​ന്നി​വ​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    പൂ​ക്ക​ളം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 15ല​ധി​കം ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഒ​ന്നാം​സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ ടീ​മി​ന് 150 ദീ​നാ​റി​ന്റെ ഗി​ഫ്റ്റ് വൗ​ച്ച​റും ര​ണ്ടാം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് 125, മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് 100 ദീ​നാ​ർ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള ഗി​ഫ്റ്റ് വൗ​ച്ച​ർ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ല​ഭി​ച്ചു. പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ല​ഭി​ച്ചു. പാ​യ​സ​മേ​ള മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് യാ​ഥാ​ക്ര​മം 100, 75, 50 ദീ​നാ​റി​ന്റെ ഗി​ഫ്റ്റ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചു.

    ഓ​ണം സം​ഘ​ഗാ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 15ല​ധി​കം ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് യ​ഥാ​ക്ര​മം 100, 75, 50 ദീ​നാ​ർ വി​ല​യു​ള്ള ഗി​ഫ്റ്റ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചു. ലു​ലു​വി​ന്റെ ഉ​ന്ന​ത മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി. ആ​ഘോ​ഷ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ, പ​ല​ച​ര​ക്ക് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ, വീ​ട്ടു​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, വീ​ട്ടു​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്, വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് വ​ൻ ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. 25 വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഓ​ണം സ​ദ്യ, പ​ത്തി​ല​ധി​കം ഇ​നം പാ​യ​സ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

