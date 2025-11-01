Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 8:26 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 8:26 AM IST

    വ​ൻ ഓ​ഫ​റു​ക​ളു​മാ​യി ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം

    വ​ൻ ഓ​ഫ​റു​ക​ളു​മാ​യി ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് 24ാം വാ​ർ​ഷി​ക നി​റ​വി​ൽ. ലു​ലു കു​വൈ​ത്ത് ഉ​ന്ന​ത മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് ആ​ഘോ​ഷം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും അ​ഭ്യു​ദ​യ​കാം​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ച​ട​ങ്ങ്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി തു​ട​രു​ന്ന പി​ന്തു​ണ​ക്കും വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​നും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ഹൃ​ദ​യം​ഗ​മ​മാ​യ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​വി​ധ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ൻ ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളി​ലും 50 ശ​ത​മാ​നം ഫ്ലാ​റ്റ് എ​സ് ക്ലൂ​സി​വ് കി​ഴി​വു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ന​വം​ബ​ർ നാ​ലു​വ​രെ പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കും.

    ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, ഭ​ക്ഷ്യേ​ത​ര അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, പു​തി​യ പ​ഴ​ങ്ങ​ളും പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളും, ഡെ​ലി​ക്കേ​റ്റ​സെ​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, മ​ത്സ്യം, മാം​സം, ആ​രോ​ഗ്യ, സൗ​ന്ദ​ര്യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 50 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ കി​ഴി​വ് ല​ഭി​ക്കും. 50 ശ​ത​മാ​നം മു​ത​ൽ 70 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ കി​ഴി​വോ​ടെ പാ​ദ​ര​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക് ബി​ഗ് ബ്രാ​ൻ​ഡ് സെ​യി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 70 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ കി​ഴി​വോ​ടെ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഫാ​ക്ട​റി ക്ലി​യ​റ​ൻ​സ് വി​ൽ​പ​ന, പ്ര​ത്യേ​ക ഫി​ഷ് ഫി​യ​സ്റ്റ ആ​ൻ​ഡ് മീ​റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ, ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നു വ​രെ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​വു​ന്ന സ്പി​ൻ ദി ​വീ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​യും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​ണ്. ഡെ​യ്‌​ലി ഡീ​ലു​ക​ളി​ൽ 24 പ്ര​ത്യേ​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ അ​വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ വി​ല​യി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്, ഐ.​ടി ആ​ക്സ​സ​റി​ക​ൾ, വീ​ട്ടു​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ല​ഗേ​ജ്, ക​ളി​പ്പാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ, സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ബാ​ഗു​ക​ൾ, ക​ണ്ണ​ട​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്ക് 70 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ കി​ഴി​വ് ല​ഭി​ക്കും.

