ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനം ആഘോഷിച്ചു

ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനം ആഘോഷിച്ചുtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി, ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ജീവനക്കാർക്കായി പ്രത്യേക യോഗ സെഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു. വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള 50-ലധികം ജീവനക്കാർ പങ്കെടുത്തു. ജീവനക്കാരുടെ ശാരീരിക ക്ഷമത, മാനസിക ക്ഷേമം, സമ്മർദ്ദ നിയന്ത്രണം, സമാധാനം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു പ്രത്യേക യോഗ സെഷൻ.
ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത യോഗ സന്തുലിതമായ മനസ്സും ശരീരവും നിലനിർത്തേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഉണർത്തി. ബ്രീത്തിംഗ് ടെക്നിക്കുകൾ, സ്ട്രെച്ചിംഗ് വ്യായാമങ്ങൾ, ധ്യാന പരിശീലനങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ, ഏകാഗ്രത മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, സമ്മർദ്ദം കുറക്കൽ എന്നീ യോഗയുടെ ഗുണങ്ങൾ ജീവനക്കാർ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചു.
ആരോഗ്യകരമായ ശീലങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ജീവനക്കാരെ പ്രചോദിപ്പിക്കൽ, ഗുണകരമായ ജോലിസ്ഥല സംസ്കാരം സൃഷ്ടിക്കൽ തുടങ്ങിയ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിന്റെ തുടർച്ചയായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു യോഗ സെഷൻ.
സി.എസ്.ആർ പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമായി, ജീവനക്കാർക്കിടയിലും സമൂഹത്തിലും യോഗയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്തുന്നതിനും ലുലു ശ്രദ്ധ നൽകി.
ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉപഭോക്താക്കളെ യോഗ സ്വീകരിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി, വിവിധതരം യോഗ, വെൽനസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പ്രമോഷണൽ ഓഫറുകളും ലുലു അവതരിപ്പിച്ചു.
യോഗ മാറ്റുകൾ, ഫിറ്റ്നസ് അവശ്യവസ്തുക്കൾ, ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ജീവിതശൈലി ആക്സസറികൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
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