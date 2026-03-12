Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 12 March 2026 11:17 PM IST
    Updated On
    date_range 12 March 2026 11:17 PM IST

    ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കുവൈത്തിലേക്ക് ഫ്രഷ് ഫുഡ് എത്തിച്ച് ലുലു ഗ്രൂപ്പ്

    ഡൽഹി, കൊച്ചി വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചത്
    കുവൈത്ത് സിറ്റി: മേഖലയിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ കൊച്ചി, ഡൽഹി വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്ന് കുവൈത്തിലേക്ക് ഫ്രഷ് ഫുഡ് എത്തിച്ച് ലുലു ഗ്രൂപ്പ്. ഇതിനായി കുവൈത്ത് എയർവേസിന്റെ പ്രത്യേക വിമാനങ്ങൾ സർവിസ് നടത്തി. പുതിയ പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, മാംസ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ ഇതുവഴി കുവൈത്തിൽ എത്തിച്ചു.

    കുവൈത്തിൽ നിന്ന് ബുധനാഴ്ച രാത്രി 11:30ന് കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ എയർബസ് വിമാനം വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ കയറ്റുമതി ചരക്കുമായി പുറപ്പെട്ട് പ്രാദേശിക സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30ന് കുവൈത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തി. ലുലു ഗ്രൂപ്പിന്റെ വിഭാഗമായ ഫെയർ എക്‌സ്‌പോർട്ട്‌സ് (ഇന്ത്യ) പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ക്രമീകരിച്ച ഈ ഷിപ്പ്‌മെന്റിൽ കുവൈത്തിലെ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകളിലേക്കുള്ള 32 ടൺ ഫ്രഷ് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

    ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ക്രമീകരിച്ച മറ്റൊരു കുവൈത്ത് എയർവേയ്‌സ് പ്രത്യേക വിമാനം വ്യാഴാഴ്ച ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പുതിയ മാംസവും മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വഹിച്ചുകൊണ്ട് കുവൈത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. 50 ടൺ പുതിയ മാംസം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഭക്ഷ്യ ഉൽപന്നങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിനായി ലുലു ഗ്രൂപ്പ് കൂടുതൽ കാർഗോ വിമാനങ്ങളും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച, കൊച്ചി, ഡൽഹി, മുംബൈ, ബംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് യു.എ.ഇയിലേക്ക് അവശ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രത്യേക കാർഗോ വിമാനങ്ങൾ സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നു.

    TAGS:Kuwaitlulu groupiD Fresh FoodsIsrael Iran War
