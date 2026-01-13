Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    13 Jan 2026 12:33 PM IST
    13 Jan 2026 12:33 PM IST

    മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ ചെ​ല​വി​ൽ മാ​മോ​ഗ്രാം പ​രി​ശോ​ധ​ന

    മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ ചെ​ല​വി​ൽ മാ​മോ​ഗ്രാം പ​രി​ശോ​ധ​ന
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സാ​ൽ​മി​യ​യി​ലെ സൂ​പ്പ​ർ മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റി​ൽ 15 ദീ​നാ​റി​ന് ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള 3ഡി ​മാ​മോ​ഗ്രാം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാം. സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി പി​ന്നാ​ക്കം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക പ​ദ്ധ​തി.

    ആ​ധു​നി​ക 3ഡി ​മാ​മോ​ഗ്രാ​ഫി സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യും എ.​ഐ സ​ഹാ​യ​വും സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് സേ​വ​നം. 3ഡി ​സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വി​വി​ധ ത​ല​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നും ചെ​റി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ പോ​ലും കൃ​ത്യ​മാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും ക​ഴി​യും. ഇ​തു​വ​ഴി രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യം കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യ​ക്ത​വും വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യു​ള്ള​തു​മാ​കു​ന്നു.

    ലെ​സ്-​പെ​യ്ൻ (കു​റ​ഞ്ഞ വേ​ദ​ന) സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ശ്വാ​സ​ക​ര​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​നാ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കു​ന്നു. ഭ​യ​വും അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​യും ഇ​ല്ലാ​തെ സ്ത്രീ​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​കാം.

    ചെ​ല​വ് വ​ള​രെ കു​റ​ഞ്ഞ​താ​ണെ​ങ്കി​ലും, പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ൽ യാ​തൊ​രു വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യും വ​രു​ത്തു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് മെ​ട്രോ മാ​നേ​ജ്‌​​മ​ന്റ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ന്ന​രാ​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ, ആ​ധു​നി​ക ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ഉ​യ​ർ​ന്ന ഹൈ​ജീ​ൻ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യോ​ടെ​യാ​ണ് സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ‘ആ​രോ​ഗ്യം ഒ​രു ആ​ഡം​ബ​ര​മ​ല്ല, എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​കാ​ശ​മാ​ണ്’ എ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും, സു​ര​ക്ഷി​ത​വും ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള​തു​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ഈ ​സം​രം​ഭം പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ രം​ഗ​ത്ത് മാ​തൃ​ക​യാ​യി മാ​റ്റു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും മെ​ട്രോ മാ​നേ​ജ്‌​മ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

