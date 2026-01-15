Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    15 Jan 2026 11:50 AM IST
    15 Jan 2026 11:50 AM IST

    വി​ല​ക്കുറ​വും ഗു​ണ​മേ​ന്മയും ഒ​രു​മി​ച്ച്; ‘ലോ​ട്ട് -ദി ​വാ​ല്യൂ ഷോ​പ്പ്’ സാ​ൽ​മി​യ​യി​ലും

    1.900 ദീ​നാ​റി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള വി​ല​ക്ക് മി​ക​ച്ച ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്
    വി​ല​ക്കുറ​വും ഗു​ണ​മേ​ന്മയും ഒ​രു​മി​ച്ച്; ‘ലോ​ട്ട് -ദി ​വാ​ല്യൂ ഷോ​പ്പ്’ സാ​ൽ​മി​യ​യി​ലും
    സാ​ൽ​മി​യ​യി​ൽ ‘ലോ​ട്ട് -ദി ​വാ​ല്യൂ ഷോ​പ്പ്’ ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടിവ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എം.​എ. അ​ഷ്‌​റ​ഫ് അ​ലി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വി​ല​ക്കു​റ​വും ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ‘ലോ​ട്ട് -ദി ​വാ​ല്യൂ ഷോ​പ്പ്’ സാ​ൽ​മി​യ​യി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. സാ​ൽ​മി​യ ദി ​വാ​ക്ക് മാ​ൾ കൊ​മേ​ഴ്‌​സ്യ​ൽ കോം​പ്ല​ക്‌​സി​ൽ 2200 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തൃ​തി​യി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യാ​ണ് പു​തി​യ ഷോ​പ്പ്. ലോ​ട്ടി​ന്റെ കു​വൈ​ത്തി​ലെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റാ​ണി​ത്. ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടിവ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എം.​എ. അ​ഷ്‌​റ​ഫ് അ​ലി പു​തി​യ ഷോ​പ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ബ​യി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ, കു​വൈ​ത്ത് മേ​ഖ​ല ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ശ്രീ​ജി​ത്ത്, റീ​ജനൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ, മു​തി​ർ​ന്ന മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ‘ലോ​ട്ട് -ദി ​വാ​ല്യൂ ഷോ​പ്പ്’


    താ​ങ്ങാ​നാ​വു​ന്ന വി​ല​യി​ൽ മി​ക​ച്ച ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന വാ​ഗ്ദാ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ‘ലോ​ട്ടി​ൽ’ 1.900 ദീ​നാ​റി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള വി​ല​ക്ക് വി​വി​ധ ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഫാ​ഷ​ൻ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, പാ​ദ​ര​ക്ഷ​ക​ൾ, ക​ളി​പ്പാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ, സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ആ​ക്‌​സ​സ​റി​ക​ൾ, ഗാ​ർ​ഹി​ക അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, സ്റ്റേ​ഷ​ന​റി, ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, വീ​ട്ടു​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, യാ​ത്രാ ആ​ക്‌​സ​സ​റി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി അ​വ​ശ്യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ കു​റ​ഞ്ഞ വി​ല​യി​ൽ ലോ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാം. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പു​തി​യ വി​ന്റ​ർ സീ​സ​ണ​ൽ ക​ല​ക്ഷ​നു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

