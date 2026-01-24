Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 24 Jan 2026 1:35 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Jan 2026 1:35 PM IST

    പൈ​തൃ​ക ഓ​ർ​മ​യി​ൽ ‘ഖ​ൽ​ബി​ലെ മാ​ഹി’

    മാ​ഹി മു​സ്‍ലിം വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സ​ി​യേ​ഷ​ൻ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് മാ​ഹി മു​സ്‍ലിം വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സ​ി​യേ​ഷ​ൻ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം ‘ഖ​ൽ​ബി​ലെ മാ​ഹി’​എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ക​ബ്ദ് റി​സോ​ർ​ട്ടി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഗാ​ന​മേ​ള, സാ​ല​ഡ് മ​ത്സ​രം, പാ​യ​സം മ​ത്സ​രം എ​ന്നി​വ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. ‘ബാ​ബ റോ​ഷ​ൻ പെ​ട്ടി​ക്ക​ട’ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ പ​ല​ത​രം ഉ​പ്പി​ലി​ട്ട വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, നാ​ട​ൻ മി​ഠാ​യി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ന​ൽ​കി​യ​തും സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് ഗൃ​ഹാ​തു​ര ഓ​ർ​മ​ക​ൾ ഉ​ണ​ർ​ത്തി. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​മാ​യി വി​വി​ധ മ​ൽ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി.

    പു​രു​ഷ​ൻ​മാ​രു​ടെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും ഗെ​യിം എം.​എ. ഖ​ലീ​ലും വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ ഗെ​യിം ഷം​ന ന​വാ​സ്, സ​ന, എ​ന്നി​വ​രും നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. മാ​ഹി​യി​ലെ​യും പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും 250 ഓ​ളം പേ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മാ​ഹി പൈ​തൃ​ക ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ആ​സ്വാ​ദ്യ​ക​ര​മാ​യി.

    ഫാ​മി​ൽ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ച ജു​മു​അ ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​നും മ​ല​യാ​ളം ഖു​തു​ബ​ക്കും ഖ​ലീ​ലു​റ​ഹ്മാ​ൻ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ നി​ഷാ​ദ് മാ​ഹി, റോ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു. അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ റോ​ഷ​ൻ, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ ഡോ. ​അ​മീ​ർ അ​ഹ്മ​ദ്, അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റി​ഹാ​സ് മാ​ഹി, ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഫ്സി, ട്ര​ഷ​റ​ർ റ​നീ​സ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ര്‍ഫ​റാ​സ്, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പി​ക്നി​ക്കി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

