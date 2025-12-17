Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_right‘തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 12:04 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 12:04 PM IST

    ‘തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം ധ്രു​വീ​ക​ര​ണ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ വി​ധി​യെ​ഴു​ത്ത്’

    text_fields
    bookmark_border
    ‘തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം ധ്രു​വീ​ക​ര​ണ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ വി​ധി​യെ​ഴു​ത്ത്’
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വ​ർ​ഗീ​യ ധ്രു​വീ​ക​ര​ണ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​നെ​തി​രെ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ മ​തേ​ത​ര ബോ​ധം പ്ര​തി​രോ​ധം തീ​ർ​ത്ത​തി​ന്റെ തെ​ളി​വാ​ണ് ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ല​മെ​ന്ന് കെ.​ഐ.​ജി കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി. ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് ശ​ക്തി​ക​ളും ക​പ​ട മ​തേ​ത​ര പു​രോ​ഗ​മ​ന​വാ​ദി​ക​ളും അ​വ​രു​ടെ പി​ണി​യാ​ളു​ക​ളാ​യ മ​ത​സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ മ​തേ​ത​ര ബോ​ധ​ത്തെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള മ​റു​പ​ടി​യാ​ണ് ഫ​ലം.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ നേ​രി​ട്ട് ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പ്ര​ചാ​ര​ണ​കാ​ലം മു​ഴു​വ​ൻ വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും സാ​മു​ദാ​യി​ക ധ്രു​വീ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ളും ന​ട​ത്തി ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ വോ​ട്ടു​ക​ൾ കൈ​വ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​യി​രു​ന്നു സി.​പി.​എം ശ്ര​മം.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും പാ​ല​ക്കാ​ട്, നി​ല​മ്പൂ​ർ ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലും ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം ഇ​തേ കു​ത​ന്ത്ര​മാ​ണ് പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന​ത്. അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും പാ​ഠം പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​പ​ക​രം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ക്രി​യ​യി​ലെ​വി​ടെ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തെ നാ​ട്ട​ക്കു​റി​യാ​ക്കി, മു​സ്‌​ലിം വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നെ​തി​രെ വി​ദ്വേ​ഷ​പ്ര​ചാ​ര​ക​രെ അ​ഴി​ച്ചു​വി​ട്ട് വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത സൃ​ഷ്ടി​ച്ച് നേ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​നാ​ണ് സി.​പി.​എം ശ്ര​മി​ച്ച​ത്.

    ഹീ​ന​മാ​യ അ​ത്ത​രം കു​ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ക്ഷേ​മ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ത്തെ​ക്കാ​ളും വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ​ക്കാ​ളും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള സ്വൈ​ര​ജീ​വി​ത​മാ​ണ് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ധാ​ന​മെ​ന്ന് ഫ​ലം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​യും കെ.​ഐ.​ജി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Body Electiongulf news malayalamKuwaith News
    News Summary - local body election
    Similar News
    Next Story
    X