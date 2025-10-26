Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 12:51 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 12:51 PM IST

    മ​റൈ​ൻ ഷൂ​ട്ടി​ങ് റേ​ഞ്ചി​ൽ ലൈ​വ് ഫ​യ​ർ അ​ഭ്യാ​സം

    മ​റൈ​ൻ ഷൂ​ട്ടി​ങ് റേ​ഞ്ചി​ൽ ലൈ​വ് ഫ​യ​ർ അ​ഭ്യാ​സം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് നാ​വി​ക​സേ​ന തി​ങ്ക​ൾ, ചൊ​വ്വ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​റൈ​ൻ ഷൂ​ട്ടി​ങ് റേ​ഞ്ചി​ൽ ലൈ​വ് ഫ​യ​ർ അ​ഭ്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് ആ​ർ​മി​യു​ടെ മോ​റ​ൽ ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    റാ​സ് അ​ൽ-​ജു​ലൈ​യ​യി​ൽനി​ന്ന് 16.5 നോ​ട്ടി​ക്ക​ൽ മൈ​ൽ കി​ഴ​ക്കാ​യി ഖ​റു​ഹ് ദ്വീ​പ് വ​രെ​യും, റാ​സ് അ​ൽ-​സൗ​റി​ന് കി​ഴ​ക്ക് ആ​റ് നോ​ട്ടി​ക്ക​ൽ മൈ​ൽ അ​ക​ലെ ഉം ​അ​ൽ-​മ​റാ​ഡിം ദ്വീ​പ് വ​രെ​യും വ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന മ​റൈ​ൻ ഷൂ​ട്ടി​ങ് റേ​ഞ്ചി​ലാ​ണ് അ​ഭ്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    രാ​വി​ലെ ഏ​ഴു മു​ത​ൽ വൈ​കീട്ട് ആ​റു വ​രെ അ​ഭ്യാ​സം തു​ട​രും. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശീ​ല​ന സ​മ​യ​ത്ത് ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പൗ​ര​ന്മാ​രോ​ടും താ​മ​സ​ക്കാ​രോ​ടും ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

