Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_right‘ന​ന്മ​യു​ടെ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 17 Feb 2026 12:05 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Feb 2026 12:05 PM IST

    ‘ന​ന്മ​യു​ടെ വാ​ഹ​ക​രാ​യി ജീ​വി​ക്കു​ക’

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ന​ന്മ​യു​ടെ വാ​ഹ​ക​രാ​യി ജീ​വി​ക്കു​ക’
    cancel
    camera_alt

    കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ അ​ഹ്‌​ല​ൻ വ ​സ​ഹ്‌​ല​ൻ പ്രോ​ഗ്രാം എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ശൈ​ഖ് സു​ഊ​ദ് അ​ൽ ഹ​ഷ​ഫ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഖു​ർ​ആ​നും, പ്രവാ​ച​ക ച​ര്യ​യും മു​റു​കെപ്പിടി​ച്ച് ന​ന്മ​യു​ടെ വാ​ഹ​ക​രാ​യി ജീ​വി​ക്കാ​നും റ​മ​ദാ​നി​ലേ​ക്ക് സം​ശു​ദ്ധ മ​ന​സ്സു​മാ​യി ത​യാ​റെ​ടു​ക്കാ​നും, റ​മ​ദാ​നി​നെ അ​തി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ അ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​നും ജം​ഇ​യ്യ​തു ഇ​ഹി യാ​ഉ​ത്തു​റാ​സ് അ​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​മി ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ശൈ​ഖ് സു​ഊ​ദ് അ​ൽ ഹ​ഷ​ഫ് ഉ​ണ​ർ​ത്തി.

    കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ റി​ഗ്ഗാ​യി ഔ​ഖാ​ഫ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​ഹ്‌​ല​ൻ വ ​സ​ഹ്‌​ല​ൻ പ്രോ​ഗ്രാം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഖു​ർ​ആ​ൻ വി​ജ്ഞാ​ന പ​രീ​ക്ഷ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന വി​ത​ര​ണ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഔ​ഖാ​ഫ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി ആ​ശം​സ സം​സാ​രം ന​ട​ത്തി. അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം സ്വ​ലാ​ഹി, ഷ​ഫീ​ഖ് അ​ബ്ദു​റ​ഹീം, പി.​എ​ൻ.​അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ചോ​ദ്യോ​ത്ത​ര പ​രി​പാ​ടി​യും ന​ട​ന്നു. സെ​ന്റ​ർ ആ​ക്റ്റി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​പി അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നാ​ഷ് ശു​ക്കൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും, ദ​അ​വ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ക്കീ​ർ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ 'കി​ഡ്സ് കോ​ർ​ണ​റി​ൽ’ സ​മീ​ർ അ​ലി ഏ​ക​രൂ​ൽ, നൗ​ഫ​ൽ സ്വ​ലാ​ഹി എ​ന്നി​വ​ർ ക്ലാ​സ് എ​ടു​ത്തു. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ള​റി​ങ്‌ മ​ത്സ​രം ,ക്വി​സ്, അ​സ്മാ​ഉ​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ ല​ക്കി ഡ്രോ ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഷ​മീ​ർ മ​ദ​നി കൊ​ച്ചി, അ​ബ്ദു​ൽ​മ​ജീ​ദ് മ​ദ​നി, ഹി​ഫ്സു റ​ഹ്മാ​ൻ, സാ​ജു ചെ​മ്മ​നാ​ട് , നൗ​ഫ​ൽ കോ​ടാ​ലി ,ജൗ​ഹ​ർ ജ​ഹ്റ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsramadanquran
    News Summary - “Live as bearers of goodness”
    Similar News
    Next Story
    X