സ്പോൺസറുടെ കാറിൽ ലഹരി വിൽപ്പന; ഹൗസ് ഡ്രൈവർ പിടിയിൽtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: മയക്കുമരുന്ന് വിതരണക്കേസിൽ പ്രവാസി ഹൗസ് ഡ്രൈവർ പിടിയിൽ. ആവശ്യക്കാർക്ക് വെബ്സൈറ്റില് മയക്കുമരുന്നുകളുടെ വിവരങ്ങള് കൈമാറി നിശ്ചിത സ്ഥലങ്ങളില് പണം നിക്ഷേപിക്കാന് പറയുന്നതായിരുന്നു ഇയാളുടെ രീതി. തുടർന്ന് മയക്കുമരുന്ന് കൈമാറും. ഇതിനായി സ്പോണ്സറുടെ കാറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്ന് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു. സ്പോണ്സർക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല.
ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചു. കൂടുതല് അന്വേഷണങ്ങള്ക്കും നിയമനടപടികള്ക്കുമായി പിടിയിലായ ആളെ ആന്റി നാര്ക്കോട്ടിക് ഡിപ്പാർട്മെന്റിന് കൈമാറി. രാജ്യത്ത് ലഹരിക്കടത്ത്, ഉപയോഗം, വിൽപ്പന എന്നിവക്കെതിരെ പരിശോധന ശക്തമാണ്. അടുത്തിടെ നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതികൾ പിടിയിലായിരുന്നു.
