Madhyamam
    Kuwait
    date_range 28 Sept 2025 12:10 PM IST
    date_range 28 Sept 2025 12:10 PM IST

    സ്​​പോ​ൺ​സ​റു​ടെ കാ​റി​ൽ ല​ഹ​രി വി​ൽ​പ്പ​ന; ഹൗ​സ് ഡ്രൈ​വ​ർ പി​ടി​യി​ൽ

    സ്​​പോ​ൺ​സ​റു​ടെ കാ​റി​ൽ ല​ഹ​രി വി​ൽ​പ്പ​ന; ഹൗ​സ് ഡ്രൈ​വ​ർ പി​ടി​യി​ൽ
    അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ പ്ര​തി​യും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നും

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​ത​ര​ണ​ക്കേ​സി​ൽ പ്ര​വാ​സി ഹൗ​സ് ഡ്രൈ​വ​ർ പി​ടി​യി​ൽ. ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ല്‍ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ കൈ​മാ​റി നി​ശ്ചി​ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ​ണം നി​ക്ഷേ​പി​ക്കാ​ന്‍ പ​റ​യു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഇ​യാ​ളു​ടെ രീ​തി. തു​ട​ർ​ന്ന് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കൈ​മാ​റും. ഇ​തി​നാ​യി സ്‌​പോ​ണ്‍സ​റു​ടെ കാ​റാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. സ്‌​പോ​ണ്‍സ​ർ​ക്ക് ഈ ​കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​റി​വു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ പ്ര​തി കു​റ്റം സ​മ്മ​തി​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ല്‍ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ക്കു​മാ​യി പി​ടി​യി​ലാ​യ ആ​ളെ ആ​ന്റി നാ​ര്‍ക്കോ​ട്ടി​ക് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​ന് കൈ​മാ​റി. രാ​ജ്യ​ത്ത് ല​ഹ​രി​ക്ക​ട​ത്ത്, ഉ​പ​യോ​ഗം, വി​ൽ​പ്പ​ന എ​ന്നി​വ​ക്കെ​തി​രെ പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​ണ്. അ​ടു​ത്തി​ടെ നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:Kuwait Newsdriver arrestedgulf news malayalam
    News Summary - Liquor sold in sponsor's car; House driver arrested
