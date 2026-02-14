Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഇ​രു​മ്പ്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 14 Feb 2026 9:55 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Feb 2026 9:55 AM IST

    ഇ​രു​മ്പ് ഷീ​റ്റു​ക​ളെ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന എ​ത്തി​ച്ച മ​ദ്യം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​രു​മ്പ് ഷീ​റ്റു​ക​ളെ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന എ​ത്തി​ച്ച മ​ദ്യം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​രു​മ്പ് ഷീ​റ്റു​ക​ളെ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന ച​ര​ക്കി​നു​ള്ളി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച 3,144 മ​ദ്യ​ക്കു​പ്പി​ക​ൾ കു​വൈ​ത്ത് ക​സ്റ്റം​സ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ഫ്രാ​ൻ​സി​ൽ നി​ന്ന് എ​ത്തി​യ ക​ണ്ടെ​യ്ന​റി​ലാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ മ​ദ്യം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​യ്ന​ർ തു​റ​ന്ന് സ​മ​ഗ്ര പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ ഇ​രു​മ്പ് ഷീ​റ്റു​ക​ളാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് മ​ദ്യ​ക്കു​പ്പി​ക​ൾ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:seizedliquor smuggledIron sheetgulf news malayalam
    News Summary - Liquor smuggled in iron sheets seized
    Similar News
    Next Story
    X