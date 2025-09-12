Begin typing your search above and press return to search.
    12 Sept 2025 1:27 PM IST
    12 Sept 2025 1:27 PM IST

    മം​ഗ​ഫി​ൽ കെ​ട്ടി​ട ബേ​സ്‌​മെ​ന്റി​ൽ മ​ദ്യ ഫാ​ക്ട​റി; മൂ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ

    മം​ഗ​ഫി​ൽ കെ​ട്ടി​ട ബേ​സ്‌​മെ​ന്റി​ൽ മ​ദ്യ ഫാ​ക്ട​റി; മൂ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് മ​ദ്യ ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​നും നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നു​മെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യും മാ​റ്റ​മി​ല്ലാ​തെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ. അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച മ​ദ്യ​വു​മാ​യി മൂ​ന്നു പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ. മം​ഗ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ര​ഹ​സ്യ മ​ദ്യ​നി​ർ​മാ​ണ കേ​ന്ദ്ര​വും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    മം​ഗ​ഫി​ലെ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ ബേ​സ്‌​മെ​ന്റി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി മ​ദ്യം നി​ർ​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​ര​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് കേ​ന്ദ്രം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ര​ഹ​സ്യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ വി​വ​രം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച ശേ​ഷം പൊ​ലീ​സ് റെ​യ്ഡ് ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഹ​വ​ല്ലി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ സാ​ൽ​മി​യ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ യൂ​നി​റ്റാ​ണ് റെ​യ്ഡ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. റെ​യ്ഡി​ൽ മ​ദ്യം നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും അ​സം​സ്‌​കൃ​ത വ​സ്തു​ക്ക​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി. സ്ഥ​ല​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മൂ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ഇ​വ​രെ തു​ട​ർ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി.

    മ​ദ്യം ക​ഴി​ച്ചെ​ന്ന് സം​ശ​യം; ര​ണ്ട് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മ​ദ്യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന രാ​സ​വ​സ്തു ക​ഴി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഗു​രു​ത​രാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ര​ണ്ട് ഏ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ജ​ഹ്‌​റ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച​താ​യി അ​റ​ബ് ടൈം​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു.

    25 ഉം 26 ​ഉം വ​യ​സ്സു​ള്ള ഒ​രേ രാ​ജ്യ​ക്കാ​രാ​യ ഒ​രു​മി​ച്ച് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഇ​വ​രെ അ​ബോ​ധാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ഉ​ട​ൻ ഇ​രു​വ​രെ​യും എം.​ആ​ർ.​ഐ സ്കാ​നു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തി തീ​വ്ര​പ​രി​ച​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. ഇ​രു​വ​രും വി​ഷാം​ശം ക​ല​ർ​ന്ന മ​ദ്യം ക​ഴി​ച്ചി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യി​ൽ ക​ഴി​ച്ച പ​ദാ​ർ​ഥ​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പി​ളു​ക​ൾ വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്തു​വ​രു​ക​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം വി​ഷ​മ​ദ്യം ക​ഴി​ച്ച് രാ​ജ്യ​ത്ത് 23 പേ​ർ മ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

