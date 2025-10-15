Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    15 Oct 2025 12:34 AM IST
    Updated On
    15 Oct 2025 2:00 PM IST

    ജീ​വി​ത ല​ക്ഷ്യ​ബോ​ധം പ​ര​മ​പ്ര​ധാ​നം -ഹു​ദാ സെ​ന്റ​ർ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല

    ജീ​വി​ത ല​ക്ഷ്യ​ബോ​ധം പ​ര​മ​പ്ര​ധാ​നം -ഹു​ദാ സെ​ന്റ​ർ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല
    ഇ​സ്‍ലാ​ഹി എം​പ​വ​ർ​മെ​ന്റ് ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ് കൊ​ടു​വ​ള്ളി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഹു​ദാ സെ​ന്റ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും അ​നു​ഭാ​വി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി ഇ​സ്‍ലാ​ഹി എം​പ​വ​ർ​മെ​ന്റ് ശി​ൽ​പ​ശാ​ല സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. റി​ഗ്ഗ​യി​ലു​ള്ള കു​വൈ​ത്ത് ഔ​കാ​ഫ് മ​ന്ത്രാ​ല​യ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ് കൊ​ടു​വ​ള്ളി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. നാം ​ആ​രെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി യ​ഥാ​ർ​ഥ ദൗ​ത്യം എ​ന്തെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു മൗ​ലി​ക​ത​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്ന് ഖു​ർ​ആ​നി​ക സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പ്രൊ​ജ​ക്ട​ർ പ്ര​സ​ന്റേ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഹു​ദാ സെ​ന്റ​ർ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സെ​ന്റ​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് കൊ​ടു​വ​ള്ളി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ട​ക്കാ​നി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ദി​ൽ സ​ല​ഫി, ജൈ​സ​ൽ എ​ട​വ​ണ്ണ, വീ​രാ​ൻ കു​ട്ടി സ്വ​ലാ​ഹി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ധാ​രാ​ളം പേ​ർ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:art galleryKuwait NewsHuda CenterParamount Group
