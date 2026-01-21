Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച നാല്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 11:48 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 11:48 AM IST

    ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച നാല് സ്വകാര്യ ഫാർമസികളുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ അ​ച്ച​ട​ക്കം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച നാല് സ്വകാര്യ ഫാർമസികളുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കി
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ആ​രോ​ഗ്യ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് നാ​ല് സ്വ​കാ​ര്യ ഫാ​ർ​മ​സി​ക​ളു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സ് റ​ദ്ദാ​ക്കി. മ​രു​ന്നു​ക​ളും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ നി​യ​ന്ത്ര​ണ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ അ​ച്ച​ട​ക്കം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    സ്വ​കാ​ര്യ ഫാ​ർ​മ​സി​ക​ളു​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വും പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും തു​ട​രു​മെ​ന്നും സേ​വ​ന ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷി​ത കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യ​ൽ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:LicensesviolatingregulationsPrivate Pharmacies
    News Summary - Licenses of four private pharmacies revoked for violating regulations
    Similar News
    Next Story
    X