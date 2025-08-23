Begin typing your search above and press return to search.
    അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ക​ന​ത്ത ചൂ​ടി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും താ​പ സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളു​ടെ​യും ഉ​പ​യോ​ഗം വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ക​ന​ത്ത ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ഉ​ണ​ർ​ത്തി ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ്.

    വീ​ടു​ക​ളി​ൽ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന പ​ല അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ര​യാ​കു​ന്ന​ത് കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണെ​ന്നും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ ശ്ര​ദ്ധ ഇ​തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നും ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ് ഉ​ണ​ർ​ത്തി.

    തീ​പി​ടി​ത്ത കേ​സു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മ​റ്റു അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ലും കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​ണ്. പ്ര​തി​രോ​ധം വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു പൊ​തു ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണ്. കു​ട്ടി​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി മാ​ർ​ഗ്ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​നും സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​നും ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളോ​ട് ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

    ഈ ​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക

    • ലൈ​റ്റ​ർ, തീ​പ്പെ​ട്ടി തു​ട​ങ്ങി​യ തീ ​സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​കാ​തെ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക
    • കു​ട്ടി​ക​ൾ വൈ​ദ്യു​ത ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കും ചൂ​ടു​ള്ള ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും അ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യു​ക
    • കു​ട്ടി​ക​​ളെ ഒ​രി​ക്ക​ലും നീ​ന്ത​ൽ​ക്കു​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​നി​ച്ചു വി​ട​രു​ത്
    • ലി​ഫ്റ്റു​ക​ളി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളെ അ​നു​ഗ​മി​ക്കു​ക. ഒ​റ്റ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​രു​ത്.
