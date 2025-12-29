Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_right‘ലെ​റ്റ്സ് പ്ലേ’...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 9:56 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 9:56 AM IST

    ‘ലെ​റ്റ്സ് പ്ലേ’ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ലെ​റ്റ്സ് പ്ലേ’ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം
    cancel
    camera_alt

    ‘ലെ​റ്റ്സ് പ്ലേ’ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൻ ക്ല​ബ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ലെ​റ്റ്സ് പ്ലേ’ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.അ​ബു ഹ​ലീ​ഫ അ​ൽ സാ​ഹേ​ൽ ഐ.​എ​സ്.​എ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ടീം ​ഓ​ണ​ർ രാ​ജീ​വും ട്രെ​യ്ന​ർ റോ​ഷ​നും ചേ​ർ​ന്ന് ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. കോ​ർ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ജോ​ബി​ൻ, അ​ജ​യ്, സാ​ദി​ഖ്, അ​നീ​സ്, നാ​ജി, വ​രു​ൺ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, സു​നീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ജ​നു​വ​രി ര​ണ്ടി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന ലെ​റ്റ്സ് പ്ലേ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗി​ൽ അ​ഞ്ച് കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ലാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ലെ 10 ടീ​മു​ക​ളി​ലെ 150 ഓ​ളം ക​ളി​ക്കാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. അ​ബു ഹ​ലീ​ഫ അ​ൽ സ​ഹേ​ൽ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​ങ്ങ​ൾ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:champions leagueKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - 'Let's Play' Champions League logo unveiled
    Similar News
    Next Story
    X