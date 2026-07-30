Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_right‘ഒരുമിച്ചു നീങ്ങാം...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 30 July 2026 9:37 AM IST
    Updated On
    date_range 30 July 2026 9:37 AM IST

    ‘ഒരുമിച്ചു നീങ്ങാം നന്മയുടെ പാതയിൽ’ കെ.ഐ.ജി ഫർവാനിയ ഏരിയ സമ്മേളനം

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ഒരുമിച്ചു നീങ്ങാം നന്മയുടെ പാതയിൽ’ കെ.ഐ.ജി ഫർവാനിയ ഏരിയ സമ്മേളനം
    cancel
    camera_alt

    കെ.ഐ.ജി ഫർവാനിയ ഏരിയ സമ്മേളനത്തിൽ ഫൈസൽ മഞ്ചേരി സംസാരിക്കുന്നു

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ‘ഒരുമിച്ചു നീങ്ങാം നന്മയുടെ പാതയിൽ’ എന്ന തലകെട്ടിൽ കേരള ഇസ്‌ലാമിക് ഗ്രൂപ്പ് (കെ.ഐ.ജി) നടത്തിവരുന്ന കാമ്പയിനിന്റെ ഫർവാനിയ ഏരിയ സമാപന സമ്മേളനം ഷെഫ് നൗഷാദ് റസ്റ്ററന്റ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു.

    ഏരിയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വാഹിദ് മാഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അബ്ദുറഹ്മാൻ ഖുർആൻ പാരായണം നടത്തി. കെ.ഐ.ജി. കേന്ദ്ര വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഫൈസൽ മഞ്ചേരി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി.

    വ്യക്തിയുടെയും സമൂഹത്തിന്റെയും നവോത്ഥാനത്തിൽ സംഘടിത പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അനിവാര്യത അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. സംഘടനയുടെ ദൗത്യവും പ്രവർത്തന ദിശയും വിശദീകരിച്ച് കേന്ദ്ര ട്രഷറർ പി.ടി.ഷാഫി പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. ഏരിയ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ഷബീർ സ്വാഗതവും കെ.എം. ജവാദ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ഏരിയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൽ.വി. നയിം ക്വിസ് മൽസരം നടത്തി. മൽസരത്തിൽ വിജയികളായ മുഹ്‌സിന ആമിർ, നാസർ പുളിക്കോടൻ, മൊയ്തു ചെറുവത്തൂർ എന്നിവർക്ക് ഫൈസൽ മഞ്ചേരി സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KIGArea Conference
    News Summary - ‘ഒരുമിച്ചു നീങ്ങാം നന്മയുടെ പാതയിൽ’ കെ.ഐ.ജി ഫർവാനിയ ഏരിയ സമ്മേളനം
    Similar News
    Next Story
    X