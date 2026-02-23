Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightക്ഷ​മ​യും സ​ഹ​ന​വും...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 23 Feb 2026 9:07 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Feb 2026 9:07 AM IST

    ക്ഷ​മ​യും സ​ഹ​ന​വും പ​ഠി​ക്കാം

    text_fields
    bookmark_border
    ക്ഷ​മ​യും സ​ഹ​ന​വും പ​ഠി​ക്കാം
    cancel

    ക്ഷ​മ​യും സ​ഹ​ന​വും ദൗ​ർ​ബ​ല്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ള​ല്ല; അ​വ ആ​ന്ത​രി​ക ശ​ക്തി​യു​ടെ ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ടെ ജീ​വി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യി ഉ​ണ്ടാ​യേ​ക്കാ​വു​ന്ന പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക്ഷ​മ​യും സ​ഹ​ന​വും കൈ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​വ​ൻ ഉ​ത്ത​മ മ​നു​ഷ്യ​നാ​കു​ന്നു എ​ന്ന് പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ പ​ഠി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സാ​മൂ​ഹി​ക ജീ​വി​തം ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന മ​ഹ​ത്താ​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​വ.

    സാ​മൂ​ഹി​ക ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, വ്യ​ക്തി ജീ​വി​ത​ത്തി​ലും ക്ഷ​മ​യും സ​ഹ​ന​വും ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ദൈ​വ ധി​ക്കാ​രി​യാ​കാ​തെ ജീ​വി​ക്കാ​നും, സ​ൽ​ക​ർ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ നൈ​ര​ന്ത​ര്യം കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​നും, ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ വ​ന്നു​പോ​കു​ന്ന പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ള​ർ​ന്നു പോ​കാ​തി​രി​ക്കാ​നും ഈ ​മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ മ​നു​ഷ്യ​നെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. അ​ല​സ​ത​യി​ൽ​നി​ന്ന് മു​ക്ത​മാ​യ, ത​ക​ർ​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത ആ​ത്മ​ബ​ല​മു​ള്ള, ഉ​യ​ർ​ന്ന സ്വ​ഭാ​വ​വും പെ​രു​മാ​റ്റ രീ​തി​ക​ളും നി​റ​ഞ്ഞ ജീ​വി​തം ന​യി​ക്കാ​ൻ ക്ഷ​മ​യും സ​ഹ​ന​വും ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്.

    റ​മ​ദാ​ൻ ക്ഷ​മ​യു​ടെ​യും സ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും മാ​സ​മാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ പ​ഠി​പ്പി​ച്ചു. നോ​മ്പ് ഭ​ക്ഷ​ണ​വും പാ​നീ​യ​വും ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലു​പ​രി, ആ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളെ​യും വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ശ​രീ​ര​ത്തി​ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മ​ന​സ്സി​നും അ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നോ​മ്പു​ണ്ടാ​ക​ണം എ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​ത് അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്.

    ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ആ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കു​മ്പോ​ൾ സ​ഹി​ക്കാ​നും ക്ഷ​മി​ക്കാ​നും ക​ഴി​യു​ന്ന​ത് ഉ​യ​ർ​ന്ന വ്യ​ക്തി​ത്വ​ത്തി​ന്റെ അ​ട​യാ​ള​മാ​ണ്. സ​മ​യം ക​ട​ന്നു​പോ​കു​മ്പോ​ൾ മ​ന​സ്സ് ശാ​ന്ത​മാ​കു​ന്ന​ത് സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​ണ്. പ​ക്ഷേ പ​രീ​ക്ഷ​ണം നേ​രി​ടു​ന്ന ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ധൈ​ര്യ​വും സം​യ​മ​ന​വും പാ​ലി​ക്കാ​ൻ ന​ല്ല സ​ഹ​ന​ശേ​ഷി​യും ക്ഷ​മാ ശീ​ല​വും ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്കേ സാ​ധി​ക്കൂ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Let's learn patience and tolerance
    Similar News
    Next Story
    X