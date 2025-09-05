Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 10:42 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 10:42 AM IST

    ‘അ​ടു​ത്ത​റി​യാം പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ’ പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്കം

    ‘അ​ടു​ത്ത​റി​യാം പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ’ പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്കം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ വി​വി​ധ പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ഒ​രു മാ​സ​ക്കാ​ലം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കാ​മ്പ​യി​ന് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. ‘അ​ടു​ത്ത​റി​യാം പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സ്, കേ​ര​ള പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ബോ​ർ​ഡ് എ​ന്നീ സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ അ​ത്ത​രം പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കാ​ൻ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് നോ​ർ​ക്ക ആ​ൻ​ഡ് ഗ​വ​ൺ​മെൻറ​ൽ അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഖ​ലീ​ലു​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

    നോ​ർ​ക്ക ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡ്, പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി, പ്ര​വാ​സി ര​ക്ഷ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പോ​ളി​സി എ​ന്നി​വ​യി​ൽ അം​ഗ​ത്വ​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ ഡെ​സ്ക്കു​ക​ൾ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കേ​ര​ള പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ ബോ​ർ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് പെ​ൻ​ഷ​ൻ വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും പെ​ൻ​ഷ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ​യും സം​ഗ​മ​വും ഒ​രു​ക്കും. പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കാ​മ്പ​യി​ൽ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഫീ​ഖ് ബാ​ബു പൊ​ൻ​മു​ണ്ടം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജേ​ഷ് മാ​ത്യു സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷൗ​ക്ക​ത്ത് വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി- 66320515, റി​ഗ്ഗ​യി 50468786, അ​ബ്ബാ​സി​യ - 66388746, ജ​ലീ​ബ് - 90981749, ഫ​ർ​വാ​നി​യ-99588431, ഖൈ​ത്താ​ൻ-60010194, സാ​ൽ​മി​യ-66430579, അ​ബൂ​ഹ​ലീ​ഫ- 90963989, ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ- 65975080.

