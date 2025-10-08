Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    8 Oct 2025 11:07 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 11:07 AM IST

    സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്‍ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക്കെതിരെ നിയമ നടപടി

    സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്‍ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക്കെതിരെ നിയമ നടപടി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സാ​മ്പ​ത്തി​ക ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ആ​രോ​പ​ണ​ത്തെ തു​ട​ര്‍ന്ന് സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്‍ ഭാ​ര​വാ​ഹി​യെ​യും ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ത്തെ​യും പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റി​യ​താ​യി കു​വൈ​ത്ത് അ​ഴി​മ​തി​വി​രു​ദ്ധ അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ആ​രോ​പ​ണ​ത്തെ തു​ട​ര്‍ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ ന​ൽ​കു​മ്പോ​ൾ കൃ​ത്യ​ത​യും സു​താ​ര്യ​ത​യും പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ക​ട​മ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ധാ​ർ​മി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ​വു​മാ​ണെ​ന്ന് ന​സ​ഹ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. രാ​ജ്യ​ത്തെ അ​ഴി​മ​തി​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ത്ത​രം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി ന​ൽ​കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​തോ​റി​റ്റി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    TAGS:legal actionKuwaitSports Federation
    News Summary - Legal action against sports federation official
