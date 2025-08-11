ലബനാൻ സ്ഫോടനം: കുവൈത്ത് അനുശോചിച്ചുtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: തെക്കൻ ലബനാനിലെ സ്ഫോടനത്തിൽ നിരവധി സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ കുവൈത്ത് ലബനാനോട് അനുശോചനവും ഐക്യദാർഢ്യവും പ്രകടിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ലബനാനോടും ഇരകളുടെ കുടുംബങ്ങളോടും ആത്മാർഥമായ അനുശോചനവും അഗാധമായ സഹതാപവും അറിയിക്കുന്നതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. പരിക്കേറ്റവർ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്നും അറിയിച്ചു.
തെക്കൻ ലബനാനിലെ ആയുധ ഡിപ്പോ പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെ ഉണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിലാണ് ആറ് ലബനാൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടയർ മേഖലയിലെ വാദി സിബ്കിൻ പ്രദേശത്തെ ഡിപ്പോ പൊളിച്ചുമാറ്റുന്നതിനിടെയാണ് സ്ഫോടനം നടന്നത്. അപകടത്തിൽ നിരവധി സൈനികർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയുമുണ്ടായി.
