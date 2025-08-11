Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 8:34 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 8:34 AM IST

    ല​ബ​നാ​ൻ സ്ഫോ​ട​നം: കു​വൈ​ത്ത് അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: തെ​ക്ക​ൻ ല​ബ​നാ​നി​ലെ സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി സൈ​നി​ക​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ല​ബ​നാ​നോ​ട് അ​നു​ശോ​ച​ന​വും ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ല​ബ​നാ​നോ​ടും ഇ​ര​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളോ​ടും ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യ അ​നു​ശോ​ച​ന​വും അ​ഗാ​ധ​മാ​യ സ​ഹ​താ​പ​വും അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ർ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ സു​ഖം പ്രാ​പി​ക്ക​ട്ടെ എ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു.

    തെ​ക്ക​ൻ ല​ബ​നാ​നി​ലെ ആ​യു​ധ ഡി​പ്പോ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യ സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ആ​റ് ല​ബ​നാ​ൻ സൈ​നി​ക​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ട​യ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വാ​ദി സി​ബ്കി​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ഡി​പ്പോ പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് സ്ഫോ​ട​നം ന​ട​ന്ന​ത്. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി സൈ​നി​ക​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യു​മു​ണ്ടാ​യി.

    TAGS:condolencesLebanon ExplosionsKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - Lebanon explosion: Kuwait expresses condolences
