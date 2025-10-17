Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightസി.ബി.എസ്.ഇ മേഖലയിൽ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 9:12 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 9:12 AM IST

    സി.ബി.എസ്.ഇ മേഖലയിൽ പുതുകുതിപ്പിന് അടിത്തറയിട്ട് ലീഡേഴ്‌സ് കോൺക്ലേവ്

    text_fields
    bookmark_border
    സി.ബി.എസ്.ഇ മേഖലയിൽ പുതുകുതിപ്പിന് അടിത്തറയിട്ട് ലീഡേഴ്‌സ് കോൺക്ലേവ്
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സ്‌​കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ കോ​ൺ​ക്ലേ​വി​ൽ ഡോ. ​രാം ശ​ങ്ക​ർ

    സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ന്‍റെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി സ്‌​കൂ​ൾ (ഐ.​സി.​എ​സ്.​കെ) ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ച്ച ലീ​ഡേ​ഴ്‌​സ് കോ​ൺ​ക്ലേ​വ്. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും മു​ന്നേ​റ്റ​വും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് കു​വൈ​ത്തി​ലെ 24 സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ​ഡ് സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ​മാ​രെ​യും മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്‍റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളെ​യും ഒ​രു കു​ട​ക്കീ​ഴി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന കോ​ൺ​ക്ലേ​വി​ൽ ദു​ബൈ സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ റീ​ജി​യ​ണ​ൽ ഓ​ഫി​സ് ആ​ൻ​ഡ് സെ​ന്‍റ​ർ ഓ​ഫ് എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​രാം ശ​ങ്ക​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ലെ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബൈ​ജു​നാ​ഥ് പ്ര​സാ​ദ് വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഐ.​സി.​എ​സ്.​കെ ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ട്ര​സ്റ്റീ​സ് ഓ​ണ​റ​റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹി​മാ​ൻ, ഓ​ണ​റ​റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​സ്ഹ​റു​ദ്ദീ​ൻ ആ​മ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കു​വൈ​ത്തി​ലെ സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രും, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ​മാ​രും, മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഐ.​സി.​എ​സ്.​കെ സീ​നി​യ​ർ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റ​റും പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലു​മാ​യ ഡോ. ​വി. ബി​നു​മോ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ന​വം​ബ​ർ നാ​ല്, അ​ഞ്ച് തി​യ​തി​ക​ളി​ൽ ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ​ത്തെ സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​നൽ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ് കോ​ൺ​ക്ലേ​വി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന അ​ജ​ണ്ട​യെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യം, അ​ഫി​ലി​യേ​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി ദു​ബൈ​യി​ൽ സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ റീ​ജി​യ​ണ​ൽ ഓ​ഫി​സ് സ്ഥാ​പി​ച്ച​താ​യി ഡോ. ​രാം ശ​ങ്ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ നൈ​പു​ണ്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഇ​ൻ-​സ​ർ​വീ​സ് ടീ​ച്ചേ​ഴ്‌​സ് ട്രെ​യി​നി​ങ് പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഡോ. ​രാം ശ​ങ്ക​റി​ന് സ്നേ​ഹ​സൂ​ച​ക​മാ​യി മൊ​മ​ന്‍റോ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ലേ​ണേ​ഴ്സ് ഓ​ൺ അ​ക്കാ​ദ​മി പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ആ​ശ ശ​ർ​മ്മ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:CBSEfoundationConclavesector
    News Summary - Leaders' Conclave lays the foundation for new growth in the CBSE sector
    Similar News
    Next Story
    X