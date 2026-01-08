Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 8 Jan 2026 7:55 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 7:55 AM IST

    നി​യ​മം ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി; ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​റ​വ്

    ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി
    നി​യ​മം ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി; ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​റ​വ്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ലി​യ രൂ​പ​ത്തി​ലു​ള്ള കു​റ​വ്. റൗ​ണ്ട് എ​ബൗ​ട്ടു​ക​ൾ, ട്രാ​ഫി​ക് ലൈ​റ്റു​ക​ൾ, പ്ര​ധാ​ന ക​വ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഭൂ​ത​പൂ​ർ​വ​മാ​യ കു​റ​വ് വ​ന്ന​താ​യി ജ​ന​റ​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് വ​കു​പ്പ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഫീ​ൽ​ഡ് പ​രി​ശോ​ധ​ന, ട്രാ​ഫി​ക് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ വ്യാ​പ​ക​മാ​യ വി​ന്യാ​സം എ​ന്നി​വ ഇ​തി​നു​കാ​ര​ണ​മാ​യ​താ​യി സ്ഥി​തി​വി​വ​ര​ക്ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ ഒ​റ്റ ദി​വ​സം 823 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ജ​നു​വ​രി അ​ഞ്ചി​ന് വെ​റും 45 ആ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രു​ടെ ഗ​ണ്യ​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി ഇ​ത് എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്നു.

    ട്രാ​ഫി​ക് ലൈ​റ്റു​ക​ളി​ലും റൗ​ണ്ട് എ​ബൗ​ട്ടു​ക​ളി​ലും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി മ​റി​ക​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ഏ​റ്റ​വും അ​പ​ക​ട​ക​ര​വും ഗ​താ​ഗ​ത അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും തി​ര​ക്കി​നും പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​വു​മാ​ണെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഇ​തി​നെ​തി​രെ ജാ​ഗ്ര​ത​യും പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. റോ​ഡ് അ​ച്ച​ട​ക്കം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന​തി​നും പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    ഓ​വ​ർ​ടേ​ക്കി​ങ് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​തും മ​നഃ​പൂ​ർ​വം ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തും ശി​ക്ഷാ​ർ​ഹ​മാ​ണെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. റോ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം പെ​രു​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​ന് ക​ന​ത്ത പി​ഴ​ക​ൾ നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​തി​നൊ​പ്പം വാ​ഹ​നം ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടാ​നും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ​ഥ​ർ​ക്ക് അ​നു​മ​തി​യു​ണ്ട്. ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​ള്ള ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ പ്ര​തി​ക​ളെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ട്രാ​ഫി​ക് കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്ക് റ​ഫ​ർ ചെ​യ്യും. അ​തേ​സ​മ​യം, പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് വ​കു​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ അ​മി​ത​വേ​ഗ​ത, അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 60 ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​ഴ് ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ 19,000 ട്രാ​ഫി​ക് ക്വ​ട്ടേ​ഷ​നു​ക​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ക​യും 254 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. റെ​സി​ഡ​ൻ​സി നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന് 11 പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. നാ​ല് പേ​രെ ഡ്ര​ഗ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ജ​ന​റ​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റി​ലേ​ക്ക് റ​ഫ​ർ ചെ​യ്തു. 242 പ​രി​ക്കു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 1302 ട്രാ​ഫി​ക് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തു.

    TAGS:lawsTraffic Violationgulf
