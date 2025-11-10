Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 12:07 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 12:07 PM IST

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ പി​ടി​യി​ൽ; അ​ഹ്മദി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ സു​ര​ക്ഷ പ​രി​​ശോ​ധ​ന

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ പി​ടി​യി​ൽ; അ​ഹ്മദി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ സു​ര​ക്ഷ പ​രി​​ശോ​ധ​ന
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: താ​മ​സ, തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന​തി​നും, പൊ​തു സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​ന്റേ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​ന്നു.

    അ​ഹ്മദി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് സു​ര​ക്ഷ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് നി​ര​വ​ധി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 97 ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു ചെ​യ്തു. അ​ന​ധി​കൃ​ത തെ​രു​വ് ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ പി​ടി​യി​ലാ​യി. രേ​ഖ​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത എ​ട്ട് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു.

    ഭി​ക്ഷാ​ട​ന​ത്തി​ന് ഒ​രു കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​താ​യും, താ​മ​സാ​നു​മ​തി കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് വ്യ​ക്തി​ക​ളെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​താ​യും, ഒ​ളി​ച്ചോ​ടി​യ​വ​രും താ​മ​സാ​നു​മ​തി കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന എ​ട്ടു പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച്, നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​വും ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​യ മൂ​ന്ന് സൈ​റ്റു​ക​ൾ പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റി.

    സ​മൂ​ഹ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും, പൊ​തു ക്ര​മം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം സു​ര​ക്ഷ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും നി​യ​മ ലം​ഘ​ക​രെ പി​ടി​കൂ​ടു​മെ​ന്നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:security CheckarrestedAHMADILawbreakers
