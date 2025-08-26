Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwaitchevron_rightറോ​ഡു​ക​ൾ​ക്കും...
    Kuwait
    26 Aug 2025 11:31 AM IST
    26 Aug 2025 11:31 AM IST

    റോ​ഡു​ക​ൾ​ക്കും ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പേ​രി​ടു​ന്ന നി​യ​മം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: റോ​ഡു​ക​ൾ​ക്കും ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പേ​രി​ടു​ന്ന​തി​ന് പു​തി​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ. 2025ലെ 490ാം ​ന​മ്പ​ർ മ​ന്ത്രി​ത​ല പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. അ​മീ​റും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​നി പേ​രി​ടാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക.

    റോ​ഡു​ക​ൾ​ക്കും സ്ക്വ​യ​റു​ക​ൾ​ക്കും ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ, ച​രി​ത്ര പ്ര​സി​ദ്ധ​ർ, സൗ​ഹൃ​ദ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​താ​ക്ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ ന​ൽ​കാം. പു​തി​യ റോ​ഡു​ക​ൾ​ക്ക് പേ​രി​നു പ​ക​രം ന​മ്പ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന രീ​തി​യും ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കും. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഗെസ​റ്റി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​തോ​ടെ നി​യ​മം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്നു.

