Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    28 Nov 2025 9:58 AM IST
    Updated On
    28 Nov 2025 10:05 AM IST

    കെ.​ഐ.​സി അ​ബ്ബാ​സി​യ മേ​ഖ​ല സ​ർ​ഗ​ല​യം; ദാ​റു ത​ർ​ബി​യ യൂ​നി​റ്റ് ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ,

    കെ.​ഐ.​സി അ​ബ്ബാ​സി​യ മേ​ഖ​ല സ​ർ​ഗ​ല​യ​ത്തി​ൽ ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ദാ​റു ത​ർ​ബി​യ യൂ​നി​റ്റി​നു​ള്ള ട്രോ​ഫി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ ഫൈ​സി സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​ബ്ബാ​സി​യ മേ​ഖ​ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘സ​ർ​ഗ​ല​യം-'25’ ആ​സ്വാ​ദ​ന​ത്തി​ന്റെ വേ​റി​ട്ട അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. ക​ലാ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നി​ര​വ​ധി പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഹി​ദാ​യ, ജ​ന​റ​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന വാ​ശി​യേ​റി​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ദാ​റു ത​ർ​ബി​യ യൂ​നി​റ്റ് ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​മാ​രാ​യി. അം​ബാ​യി യൂ​നി​റ്റ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ജ​ന​റ​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ദാ​റു​ത​ർ​ബി​യ യൂ​നി​റ്റി​ലെ ഫ​വാ​സ്, അം​ബാ​യി യൂ​നി​റ്റി​ലെ അ​ജ്മ​ൽ എ​ന്നി​വ​രെ​യും ഹി​ദാ​യ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മു​വാ​സ​ലാ​ത്ത് യൂ​നി​റ്റി​ലെ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ദാ​രി​മി​യേ​യും ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ​ക​ളാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    അ​ബ്ബാ​സി​യ കെ.​ഐ.​സി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മേ​ഖ​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ യ​മാ​നി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സ​മാ​പ​ന​സം​ഗ​മം കെ.​ഐ.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ ഫൈ​സി പൊ​ന്മ​ള ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കേ​ന്ദ്ര സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് അ​ൻ​വ​രി പ്രാ​ർ​ഥ​ന നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    കേ​ന്ദ്ര ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദ് ഫൈ​സി, ഇ​ല്യാ​സ് മൗ​ല​വി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​മീ​ൻ മു​സ്‍ലി​യാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ശി​ഹാ​ബ് മാ​സ്റ്റ​ർ നീ​ല​ഗി​രി അ​വ​ലോ​ക​ന പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. എ​സ്.​ഐ.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ സ​മ​തി അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റാ​യി തെ​രെ​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത കേ​ന്ദ്ര പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ ഫൈ​സി​ക്കു​ള്ള മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ബ്ദു റ​സാ​ഖ്‌ ദാ​രി​മി കൈ​മാ​റി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ സു​ലൈ​മാ​ൻ ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം, കെ.​എം. ഫാ​റൂ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​ബീ​ബ് ക​യ്യം സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് കോ​ഡൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

