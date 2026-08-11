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Posted Ondate_range 11 Aug 2026 12:19 PM IST
Updated Ondate_range 11 Aug 2026 12:19 PM IST
ത്രികക്ഷി പ്രതിരോധ കരാറിന് കുവൈത്ത് പിന്തുണtext_fields
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News Summary - ത്രികക്ഷി പ്രതിരോധ കരാറിന് കുവൈത്ത് പിന്തുണ
കുവൈത്ത് സിറ്റി: തുർക്കിയ, സൗദി അറേബ്യ, പാകിസ്താൻ ത്രികക്ഷി പ്രതിരോധ കരാറിന് കുവൈത്ത് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മക്കയിൽ ഒപ്പുവെച്ച സംയുക്ത പ്രതിരോധ കരാറിനാണ് കുവൈത്ത് പിന്തുണ അറിയിച്ചത്.
മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെതിരായ സായുധ ആക്രമണം മൂന്നുപേർക്കുമെതിരായ ആക്രമണമായി കണക്കാക്കുന്നതാണ് കരാറിലെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥ. കൂട്ടായ പ്രതിരോധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും പ്രതിരോധ സഹകരണം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുമാണ് കരാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
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