Madhyamam
    Kuwait
    date_range 18 Jan 2026 9:32 AM IST
    date_range 18 Jan 2026 9:32 AM IST

    സ​പ്ത​തി നി​റ​വി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് സെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് മ​ഹാ ഇ​ട​വ​ക

    ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    സ​പ്ത​തി നി​റ​വി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് സെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് മ​ഹാ ഇ​ട​വ​ക
    കു​വൈ​ത്ത് സെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് മ​ഹാ ഇ​ട​വ​ക​യു​ടെ സ​പ്ത​തി ആ​ഘോ​ഷ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ മാ​ത്യൂ​സ് വ​ർ​ഗീ​സി​ൽ നി​ന്ന് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി മ​ഹാ ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി റ​വ. ഫാ. ​ഡോ. ബി​ജു ജോ​ർ​ജ് പാ​റ​യ്ക്ക​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ ഇ​ട​വ​ക സ​പ്ത​തി നി​റ​വി​ൽ. സ​പ്ത​തി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള ലോ​ഗോ മ​ഹാ ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി റ​വ. ഫാ. ​ഡോ. ബി​ജു ജോ​ർ​ജ് പാ​റ​യ്ക്ക​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    ഇ​ട​വ​ക സ​ഹ​വി​കാ​രി റ​വ. ഫാ. ​മാ​ത്യൂ തോ​മ​സ്, ട്ര​സ്റ്റി ദീ​പ​ക്ക് അ​ല​ക്സ് പ​ണി​ക്ക​ർ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജേ​ക്ക​ബ് റോ​യി, സ​പ്ത​തി ആ​ഘോ​ഷ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ മാ​ത്യൂ​സ് വ​ർ​ഗീ​സ്, ജോ. ​ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജോ​ൺ പി. ​ജോ​സ​ഫ്, ഫി​നാ​ൻ​സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ന​വീ​ൻ കു​ര്യ​ൻ തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഇ​ട​വ​കാം​ഗ​മാ​യ സ​ജി ഡാ​നി​യേ​ലാ​ണ് ലോ​ഗോ ഡി​സൈ​ൻ ചെ​യ്ത​ത്.

    1957 ജ​നു​വ​രി 15 മു​ത​ൽ എ​ല്ലാ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലും വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​വാ​ഞ്ച​ലി​ക്ക​ൽ ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ൽ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് രീ​തി​യി​ലു​ള്ള സ​ന്ധ്യാ​പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചാ​ണ് ഇ​ട​വ​ക​യു​ടെ തു​ട​ക്കം. ഭാ​ര​തീ​യ സ്വ​ത​ന്ത്ര​സ​ഭ​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി സ്വ​ന്ത​മാ​യ ആ​രാ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​ത് മ​ല​ങ്ക​ര ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് സ​ഭ​യാ​ണ്. അ​തേ​വ​ർ​ഷം കു​വൈ​ത്തി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ റ​വ. ഫാ. ​ഇ.​പി. ജേ​ക്ക​ബ്, നാ​ഷ​ണ​ൽ ഇ​വാ​ഞ്ച​ലി​ക്ക​ൽ ച​ർ​ച്ചി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി വി​ശു​ദ്ധ കു​ർ​ബാ​ന​യ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    1962ൽ ​അ​ന്ന​ത്തെ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി റ​വ.​ഫാ.​ജോ​ർ​ജ് കു​ര്യ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് വി​ശു​ദ്ധ കു​ർ​ബാ​ന അ​ർ​പ്പി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ ഇ​ട​വ​ക​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​പു​ല​മാ​യ രീ​തി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റി. റ​വ. ഫാ. ​സി.​വി. ജോ​ണി​നെ ഇ​ട​വ​ക​യു​ടെ പ്ര​ഥ​മ​വി​കാ​രി​യാ​യി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി നി​യ​മി​ച്ച​തോ​ടെ 120 അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഇ​ട​വ​ക​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം പൂ​ർ​ണ​തോ​തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. 1994-95 കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ പ​രി​ശു​ദ്ധ പ​രു​മ​ല തി​രു​മേ​നി​യു​ടെ നാ​മ​ധേ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​വ​ക പു​ന​ർ​നാ​മ​ക​ര​ണം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    2007 ന​വം​ബ​റി​ൽ പ​രി​ശു​ദ്ധ കാ​തോ​ലി​ക്കാ മോ​റാ​ൻ മാ​ർ ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ ദി​ദി​മോ​സ് പ്ര​ഥ​മ​ൻ ബാ​വാ തി​രു​മേ​നി 'മ​ഹാ ഇ​ട​വ​ക'​യാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    News Summary - Kuwait's St. Gregory the Great Church celebrates its seventh anniversary
