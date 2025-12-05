Begin typing your search above and press return to search.
    5 Dec 2025 10:05 AM IST
    5 Dec 2025 10:05 AM IST

    ഗസ്സയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണ പദ്ധതിയുമായി കുവൈത്തിലെ നാമ ചാരിറ്റി

    ഗസ്സയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണ പദ്ധതിയുമായി കുവൈത്തിലെ നാമ ചാരിറ്റി
    നാ​മ ചാ​രി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ഭ​ക്ഷ​ണം ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഗ​സ്സ​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ലെ നാ​മ ചാ​രി​റ്റി. ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ ശ​രാ​ശ​രി ആ​റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഏ​ക​ദേ​ശം 20,118 ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ക്കും.

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ ദു​ഷ്‌​ക​ര​മാ​യ മാ​നു​ഷി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​യാ​സം നേ​രി​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ ദു​രി​ത​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാ​നും ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് നാ​മ​യി​ലെ വി​ക​സ​ന, ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ മേ​ഖ​ല മേ​ധാ​വി ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഷ​മാ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള നാ​മ​യു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭം.

    ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്, മാ​നു​ഷി​ക വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും 3,353 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത് സു​പ്ര​ധാ​ന നേ​ട്ട​മാ​ണ്.

    ദൈ​നം​ദി​ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നും ഭ​ക്ഷ്യ​ക്ഷാ​മ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഘാ​തം കു​റ​ക്കാ​നു​മു​ള്ള അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഓ​രോ ഭ​ക്ഷ​ണ പാ​ഴ്സ​ലി​ലും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്ത്രീ​ക​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ൾ, പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​ർ, ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ​യും പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രു​ടെ​യും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ദു​ർ​ബ​ല വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി സ​ഹാ​യം ഏ​റ്റ​വും ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ൽ ഷ​മാ​രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഭ​ക്ഷ്യ​സ​ഹാ​യ​ത്തി​നൊ​പ്പം വെ​ള്ളം, വ​സ്ത്രം, പാ​ർ​പ്പി​ടം, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന സം​യോ​ജി​ത മാ​നു​ഷി​ക പ​ദ്ധ​തി ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഗ​സ്സ​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് ഒ​രു ധാ​ർ​മി​ക ക​ട​മ​യാ​ണെ​ന്നും ഈ ​സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക സ​ഹാ​യ​മ​ല്ല. കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​വി​ടു​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മാ​നു​ഷി​ക ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ത്തി​ന്റെ സ​ന്ദേ​ശ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ടി​വ​ര​യി​ട്ടു.

