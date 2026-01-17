Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    17 Jan 2026 11:10 AM IST
    17 Jan 2026 11:10 AM IST

    നീ​ണ്ട​ക​ര കാ​ൻ​സ​ർ കെ​യ​ർ സെ​ന്റ​റി​ന് സാ​ന്ത്വ​നം; കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ മൊ​ബൈ​ൽ ക്ലി​നി​ക്

    നീ​ണ്ട​ക​ര കാ​ൻ​സ​ർ കെ​യ​ർ സെ​ന്റ​റി​ന് സാ​ന്ത്വ​നം; കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ മൊ​ബൈ​ൽ ക്ലി​നി​ക്
    സാ​ന്ത്വ​നം കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ മൊ​ബൈ​ൽ ക്ലി​നി​ക് എ​ൻ.​കെ. പ്രേ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ എം.​പി ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സാ​ന്ത്വ​നം കു​വൈ​ത്ത് സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കൊ​ല്ലം നീ​ണ്ട​ക​ര കാ​ൻ​സ​ർ കെ​യ​ർ സെ​ന്റ​റി​ന് അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യു​ള്ള മൊ​ബൈ​ൽ ക്ലി​നി​ക് കൈ​മാ​റി. തീ​ര​ദേ​ശ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കാ​ൻ​സ​ർ രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കൂ​ടു​ത​ലാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് 22 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ സാ​ന്ത്വ​നം സ്പെ​ഷ​ൽ പ്രോ​ജ​ക്ട് പ​ദ്ധ​തി. സ്ത്രീ​ക​ളി​ലെ ബ്ര​സ്റ്റ് കാ​ൻ​സ​ർ, ഗ​ർ​ഭാ​ശ​യ കാ​ൻ​സ​ർ എ​ന്നി​വ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ്ക്രീ​നി​ങ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന-​ചി​കി​ത്സ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മൊ​ബൈ​ൽ ക്ലി​നി​ക്കി​ലു​ണ്ട്.

    മൊ​ബൈ​ൽ ക്ലി​നി​ക്കി​ന്റെ താ​ക്കോ​ൽ ആ​ർ.​സി.​സി മു​ൻ അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ.​സ​ജീ​ദി​ന്, സാ​ന്ത്വ​നം കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്

    പി.​എ​ൻ. ജ്യോ​തി​ദാ​സ് കൈ​മാ​റി. ച​വ​റ എം.​എ​ൽ.​എ സു​ജി​ത്ത് വി​ജ​യ​ൻ പി​ള്ള അ​ധ്യ​ക്ഷ​വ​ഹി​ച്ചു. എ​ൻ.​കെ. പ്രേ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ എം.​പി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കൊ​ല്ലം കാ​ൻ​സ​ർ കെ​യ​ർ സെ​ന്റ​ർ മു​ൻ ഓ​ഫി​സ് ഇ​ൻ ചാ​ർ​ജ് ഡോ.​പി. ജ​യ​ല​ക്ഷ​മി, ഡോ. ​നാ​രാ​യ​ണ കു​റു​പ്പ്, ശ്രീ​ദേ​വി, ഡോ. ​പ്ര​സ​ന്ന​കു​മാ​ർ,

    ഡോ. ​അ​രു​ൺ ചെ​റി​യാ​ൻ, ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ ആ​ന​ന്ദ്, ഷ​മി​യ നൗ​ഷാ​ദ്, ശി​വ​ലാ​ൽ, ജ​യ​ല​ക്ഷ​മി, യ​മു​ന എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്കം സാ​മൂ​ഹി​ക, രാ​ഷ്ട്രീ​യ, ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    2014 മു​ത​ൽ നീ​ണ്ട​ക​ര കാ​ൻ​സ​ർ കെ​യ​ർ സെ​ന്റ​റി​ലെ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര വി​ത​ര​ണം, സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം, ഭ​ക്ഷ്യ​കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സാ​ന്ത്വ​നം കു​വൈ​ത്ത് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി പി.​എ​ൻ. ജ്യോ​തി​ദാ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. 25 അ​വ​യ​വ മാ​റ്റ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ വീ​തം, കാ​ൻ​സ​ർ ബാ​ധി​ത​രാ​യ 25 കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് 50,000 രൂ​പ വീ​തം ചി​കി​ത്സ സ​ഹാ​യം, 25 നി​ർ​ധ​ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഈ ​വ​ർ​ഷം സാ​ന്ത്വ​നം കു​വൈ​ത്ത് അ​ര​ക്കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് രൂ​പം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Kuwait's mobile clinic brings relief to long-standing cancer care center
