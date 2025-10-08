Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകൈ​വി​ടി​ല്ല ഗ​സ്സ​യെ;...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 11:43 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 11:43 AM IST

    കൈ​വി​ടി​ല്ല ഗ​സ്സ​യെ; കു​വൈ​ത്ത് 40 ട​ൺ ഭ​ക്ഷ്യ​സ​ഹാ​യം കൂ​ടി അ​യ​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​തു​വ​രെ അ​യ​ച്ച​ത് 350 ട​ൺ ഭ​ക്ഷ്യ​സ​ഹാ​യം
    gazza humanitarian aid
    cancel
    camera_alt

    കു​വൈ​ത്ത് ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കു​ന്ന വി​മാ​ന​ത്തി​ന​രി​കെ കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഗ​സ്സ​ക്ക് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം തു​ട​രു​ന്നു. ഗ​സ്സ​ക്ക് 40 ട​ൺ ഭ​ക്ഷ്യ​സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പ​തി​നേ​ഴാ​മ​ത് ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ വി​മാ​നം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഈ​ജി​പ്തി​ലെ അ​ൽ അ​രി​ഷ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി. ഇ​തോ​ടെ, ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ എ​യ​ർ​ബ്രി​ഡ്ജി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഈ​ജി​പ്ത്, ജോ​ർ​ഡ​ൻ എ​ന്നി​വ വ​ഴി കു​വൈ​ത്ത് ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കു​ന്ന സ​ഹാ​യം 350 ട​ണ്ണി​ലെ​ത്തി.

    സാ​മൂ​ഹി​ക​കാ​ര്യ, വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ, പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത് റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി​യാ​ണ് (കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ്) സ​ഹാ​യ കൈ​മാ​റ്റം ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ​ഹാ​യം ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ എ​ത്തു​ന്ന​ത് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ, പ്ര​തി​രോ​ധ, സാ​മൂ​ഹി​ക കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി എ​കോ​പ​ന​വും ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ​ജി​പ്ത്, ജോ​ർ​ഡ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് എം​ബ​സി​ക​ൾ, ജോ​ർ​ഡ​നി​യ​ൻ ഹാ​ഷെ​മൈ​റ്റ് ചാ​രി​റ്റി ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ (ജെ.​എ​ച്ച്.​സി.​ഒ), ഫ​ല​സ്തീ​ൻ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി (പി.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ്) എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യും കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് ഏ​കോ​പ​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​യ​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​മെ​ന്ന് കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ലും ഫ്ലൈ​റ്റ് എ​സ്കോ​ർ​ട്ടു​മാ​യ ഫ​ഹ​ദ് അ​ൽ മ​ദീ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ മാ​നു​ഷി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഇ​ത്.നി​ല​വി​ലെ ദു​രി​ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു ജീ​വ​നാ​ഡി​യാ​യി വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gazzaGulf NewsKuwaithumanitarian aid
    News Summary - Kuwaits humanitarian aid to Gaza continues
    Similar News
    Next Story
    X