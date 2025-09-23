Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightദേ​ശീ​യ​ദി​നം; സൗ​ദി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 2:11 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 2:11 PM IST

    ദേ​ശീ​യ​ദി​നം; സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ക്ക് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ആ​ശം​സ

    text_fields
    bookmark_border
    ദേ​ശീ​യ​ദി​നം; സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ക്ക് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ആ​ശം​സ
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: 95ാമ​ത് സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ക്ക് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ആ​ശം​സ​യും അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​വും.

    ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തി​ൽ അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ് സൗ​ദി സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​ന് സ​ന്ദേ​ശം അ​യ​ച്ചു. സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തെ പ്ര​ശം​സി​ച്ച അ​മീ​ർ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ക്ഷേ​മ​വും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ വി​ജ​യ​വും ആ​ശം​സി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്തും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ബ​ന്ധ​ത്തെ​യും അ​മീ​ർ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് സ​ബാ​ഹ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് അ​സ്സ​ബാ​ഹും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹും സൗ​ദി രാ​ജാ​വി​ന് അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന സ​ന്ദേ​ശം അ​യ​ച്ചു. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ക്കും ഭ​ര​ണ​നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​രു​വ​രും കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മൃ​ദ്ധി നേ​ർ​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:national dayKuwait NewsSaudi Arabiagulf news malayalam
    News Summary - Kuwait's greetings to Saudi Arabia on National Day
    Similar News
    Next Story
    X