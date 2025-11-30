Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകു​വൈ​ത്തി​ന്റെ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 11:42 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 11:42 AM IST

    കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ജി.​സി.​സി അ​ധ്യ​ക്ഷ സ​ഥാ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    സു​പ്ര​ധാ​ന ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ന്റെ വ​ർ​ഷം
    കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ജി.​സി.​സി അ​ധ്യ​ക്ഷ സ​ഥാ​നം
    cancel
    camera_alt

    അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹ്‌​യ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സം​യു​ക്ത ഗ​ൾ​ഫ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന വ​ഴി​ത്തി​രി​വ് സൃ​ഷ്ടി​ച്ച് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ (ജി.​സി.​സി) അ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​നം അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്നു.

    ജി.​സി.​സി സം​യോ​ജ​നം മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​ലും, പ്രാ​ദേ​ശി​ക സു​ര​ക്ഷ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും, പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ ദൃ​ശ്യ​പ​ര​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​യി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യും ജി.​സി.​സി മ​ന്ത്രി​ത​ല കൗ​ൺ​സി​ൽ നി​ല​വി​ലെ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹ്‌​യ പ​റ​ഞ്ഞു.​പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​നം അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ന​ൽ​കി​യ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹ്‌​യ. അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ജീ​വ​മാ​യ കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന​യും ഏ​കോ​പ​ന​വും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള സ​മീ​പ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് കു​വൈ​ത്ത് ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച​ത്. വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ത്സ​രാ​ധി​ഷ്ഠി​ത​വും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​വു​മാ​യ നി​ക്ഷേ​പ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​ൽ, ഭ​ക്ഷ്യ, ജ​ല സു​ര​ക്ഷ, പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ശ്ര​ദ്ധ ചെ​ലു​ത്തി.​ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വി​ഷ​യ​ത്തി​ന് മു​ൻ‌​തൂ​ക്കം ന​ൽ​കി പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​റ​ച്ച​തും ഏ​കീ​കൃ​ത​വു​മാ​യ നി​ല​പാ​ട് പു​ല​ർ​ത്തി.

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ ആ​ക്ര​മ​ണം ഉ​ട​ന​ടി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും, ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​റ​ബ് സ​മാ​ധാ​ന സം​രം​ഭ​ത്തെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി സ​മാ​ധാ​ന പ്ര​ക്രി​യ പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ര​ന്ത​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്ക​ൽ, യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും മാ​നു​ഷി​ക​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​വു​മാ​യ മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കി​യ​താ​യും അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹ്‌​യ പ​റ​ഞ്ഞു.​ഡി​സം​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ജി.​സി.​സി സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ 46ാമ​ത് സെ​ഷ​നി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​സ്ഥാ​നം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കും. ബ​ഹ്‌​റൈ​ന് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​യ അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ളും എ​ല്ലാ വി​ജ​യ​ങ്ങ​ളും അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹ്‌​യ ആ​ശം​സി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Kuwait's GCC presidency
    Similar News
    Next Story
    X