    Kuwait
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 10:46 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 10:46 AM IST

    ജി.സി.സി ദർശനത്തിനും ദൗത്യത്തിനും കുവൈത്തിന്റെ പൂർണ പിന്തുണ

    ജി.സി.സി ദർശനത്തിനും ദൗത്യത്തിനും കുവൈത്തിന്റെ പൂർണ പിന്തുണ
    ജി.​സി.​സി മ​ന്ത്രി​ത​ല യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ (ജി.​സി.​സി) ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നും ദൗ​ത്യ​ത്തി​നും കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ച്ച് ജി.​സി.​സി കാ​ര്യ സ​ഹ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ന​ജീ​ബ് അ​ൽ ബാ​ദ​ർ.

    ഡി​സം​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന 46ാമ​ത് ജി.​സി.​സി ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ക​ര​ട് നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ളും രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ജി.​സി.​സി മ​ന്ത്രി​ത​ല യോ​ഗ​ത്തി​ന്ശേ​ഷം അ​ൽ ബാ​ദ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.​രാ​ഷ്ട്രീ​യം, സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ, സു​ര​ക്ഷ, വി​ക​സ​നം എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ അ​ന്ത​ർ ജി.​സി.​സി സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ആ​ഗ്ര​ഹ​മാ​ണ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ യോ​ഗം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Kuwait's full support for the GCC vision and mission
