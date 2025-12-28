Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 10:00 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 10:00 AM IST

    സോ​മാ​ലി​യ​യു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ

    സോ​മാ​ലി​യ​യു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സോ​മാ​ലി​യ​യു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്കും സൊ​മാ​ലി​ലാ​ൻ​ഡ് മേ​ഖ​ല എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​നും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള പ​ര​സ്പ​ര അം​ഗീ​കാ​രം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സ​മീ​പ​കാ​ല പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം കു​വൈ​ത്ത് നി​ര​സി​ച്ച​താ​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഈ ​പ​ര​സ്പ​ര പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ത്തി​ന് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​യാ​ണെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സോ​മാ​ലി​യ​യു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തെ​യും നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ​യെ​യും ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഈ ​സ​മീ​പ​ന​ത്തെ വീ​ണ്ടും നി​രാ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സി​റി​യ​യി​ലെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ അ​പ​ല​പി​ച്ചു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സി​റി​യ​യി​ലെ പ​ള്ളി​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ​ക്ക് ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. എ​ല്ലാ​ത്ത​രം അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും ഭീ​ക​ര​ത​യെ​യും ത​ത്വാ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യി നി​ര​സി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച കു​വൈ​ത്ത്, സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യി ജീ​വി​ക്കു​ന്ന ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഇ​ത്ത​രം ഭീ​രു​ത്വ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ഐ​ക്യ​പ്പെ​ടാ​നും ഉ​ണ​ർ​ത്തി. സി​റി​യ​യി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ഇ​ര​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ​യും കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​ത്മാ​ർ​ഥ അ​നു​ശോ​ച​നം അ​റി​യി​ച്ചു. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ർ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ സു​ഖം പ്രാ​പി​ക്ക​ട്ടെ എ​ന്ന് ആ​ശം​സി​ച്ചു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് മ​ധ്യ​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ സി​റി​യ​യി​ലെ ഹോം​സ് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ പ​ള്ളി​യി​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ന്ന​ത്.

