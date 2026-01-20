Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 11:57 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 11:57 AM IST

    കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ എ​ക്സ്പോ ഒ​സാ​ക്ക പ​വ​ലി​യ​ന് ബ്രാ​ൻ​ഡ് എ​ക്സ് 2026 പു​ര​സ്കാ​രം

    വാ​സ്തു​വി​ദ്യ, മി​ക​ച്ച തീ​മാ​റ്റി​ക് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​ക്കു​ള്ള വെ​ള്ളി മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി
    കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ എ​ക്സ്പോ ഒ​സാ​ക്ക പ​വ​ലി​യ​ന് ബ്രാ​ൻ​ഡ് എ​ക്സ് 2026 പു​ര​സ്കാ​രം
    ഒ​സാ​ക്ക എ​ക്സ്പോ​യി​ലെ കു​വൈ​ത്ത് പ​വ​ലി​യ​ൻ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ജ​പ്പാ​നി​ലെ ക​ൻ​സാ​യി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഒ​സാ​ക്ക എ​ക്സ്പോ 2025ലെ ​കു​വൈ​ത്ത് പ​വ​ലി​യ​ൻ ‘വി​ഷ​ണ​റി ലൈ​റ്റ്ഹൗ​സ്’, ബ്രാ​ൻ​ഡ് എ​ക്‌​സ് 2026 ൽ ​വാ​സ്തു​വി​ദ്യ, മി​ക​ച്ച തീ​മാ​റ്റി​ക് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​ക്കു​ള്ള വെ​ള്ളി മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി. പ്ര​ധാ​ന ആ​ഗോ​ള പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക, മാ​ധ്യ​മ സാ​ന്നി​ധ്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫ​ല​മാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​മെ​ന്നും രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പി​ന്തു​ണ ഈ ​അ​വാ​ർ​ഡ് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​ർ​വി​സ​സ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സാ​ലിം അ​ൽ വ​ത്യാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച്ച​ർ മ​ന്ത്രി​യും യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ മു​തൈ​രി​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സം​സ്കാ​രം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, സു​സ്ഥി​ര​ത എ​ന്നി​വ​യി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട് ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​തി​നും മാ​തൃ​ക​യാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ എ​ക്സ്പോ 2025 പ​വ​ലി​യ​നെ മാ​റ്റു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ൽ വ​ത്യാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:expoosakaKuwaitpavilion
    News Summary - Kuwait's Expo Osaka Pavilion wins Brand X 2026 Award
