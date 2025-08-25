Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightസ്പെഷൽ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ്;...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 11:25 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 11:25 AM IST

    സ്പെഷൽ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ്; പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ കു​വൈ​ത്ത്

    11 അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​ത്‌​ല​റ്റു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ം
    സ്പെഷൽ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ്; പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ കു​വൈ​ത്ത്
    കു​വൈ​ത്ത് സ്പെ​ഷ​ൽ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ് സം​ഘം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ്പെ​ഷ​ൽ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ് മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് നോ​ർ​ത്ത് ആ​ഫ്രി​ക്ക (മെ​ന) റീ​ജ​ന​ൽ ഇ​ക്വ​സ്ട്രി​യ​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് സ്പെ​ഷ​ൽ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ് സം​ഘം മ​ത്സ​രി​ക്കും. ഈ ​മാ​സം 28 വ​രെ അ​ൽ​ഐ​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ 11 അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​ത്‌​ല​റ്റു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് റൈ​ഡി​ങ്, ട്രെ​യി​ൽ, ക​ൺ​ട്രോ​ൾ എ​ന്നീ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് കു​വൈ​ത്ത് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ക.

    മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തെ തീ​വ്ര പ​രി​​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് കു​വൈ​ത്ത് സം​ഘം യാ​ത്ര തി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും കു​വൈ​ത്ത് സം​ഘ​ത്തെ ന​യി​ക്കു​ന്ന സ​ദീ​ഖ അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബെ​ർ​ലി​നി​ൽ ന​ട​ന്ന വേ​ൾ​ഡ് ഗെ​യിം​സി​ൽ ബ​സ്മ അ​ൽ ബു​സൈ​ലി നേ​ടി​യ മൂ​ന്ന് വെ​ള്ളി മെ​ഡ​ലു​ക​ളും ഈ​ജി​പ്തി​ലെ സ്പെ​ഷ​ൽ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ് നാ​ഷ​ന​ൽ ഗെ​യിം​സി​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ലി നേ​ടി​യ ര​ണ്ട് സ്വ​ർ​ണ മെ​ഡ​ലു​ക​ളും അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. കൂ​ടു​ത​ൽ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

