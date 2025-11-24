Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    24 Nov 2025
    വെ​സ്റ്റ് ഏ​ഷ്യ ജൂ​ഡോ; ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം

    വെ​സ്റ്റ് ഏ​ഷ്യ ജൂ​ഡോ; ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം
    കു​വൈ​ത്ത് വി​ജ​യി​ക​ൾ മെ​ഡ​ലു​മാ​യി

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ജോ​ർ​ഡ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന വെ​സ്റ്റ് ഏ​ഷ്യ ജൂ​ഡോ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം. ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ജൂ​ഡോ ടീം ​ഒ​മ്പ​ത് സ്വ​ർ​ണ മെ​ഡ​ലു​ക​ളും നാ​ല് വെ​ള്ളി മെ​ഡ​ലു​ക​ളും ഒ​രു വെ​ങ്ക​ല മെ​ഡ​ലും നേ​ടി.

    കു​വൈ​ത്ത് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് അ​ൽ ഷെ​മ്മാ​രി, അ​ലി അ​ൽ റം​സി, സ​ൽ​മാ​ൻ ക​മാ​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഷാ​ത്തി, അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഈ​ദാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സ്വ​ർ​ണ മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ നേ​ടി. അ​ബു​ൽ ജെ​ലി​ൽ അ​ൽ ഷെ​മ്മാ​രി, ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ക​ന്ദ​രി എ​ന്നി​വ​ർ വെ​ള്ളി​യും തു​ർ​ക്കി അ​ൽ എ​നെ​സി വെ​ങ്ക​ല​വും നേ​ടി.

    യൂ​ത്ത് ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ക​ന്ദ​രി, അ​ലി അ​ൽ ഷെ​മ്മാ​രി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഷാ​ത്തി, അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഈ​ദാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സ്വ​ർ​ണ മെ​ഡ​ലു​ക​ളും അ​ലി അ​ൽ റം​സി വെ​ള്ളി​യും നേ​ടി. മി​ക​ച്ച പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​മെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ ത​ല​വ​ൻ ഹു​സൈ​ൻ അ​ക്ബ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നു​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച​തി​ന് പ​ബ്ലി​ക് സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് അ​തോ​റി​റ്റി​യെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    News Summary - Kuwait's excellent performance at the West Asian Judo Championship
