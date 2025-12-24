Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 9:26 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 9:26 AM IST

    ഭാ​രോ​ദ്വ​ഹ​ന ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം

    കു​വൈ​ത്ത് താ​രം മെ​ഡ​ലു​മാ​യി

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഖ​ത്ത​റി​ലെ ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​റ​ബ് യു​വ​ജ​ന ഭാ​രോ​ദ്വ​ഹ​ന ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം.ജൂ​നി​യ​ർ, യൂ​ത്ത്, സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി കു​വൈ​ത്ത് ഭാ​രോ​ദ്വ​ഹ​ന ടീം ​ഒ​മ്പ​ത് മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ നേ​ടി.

    പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ക​രം മൂ​ന്ന് വെ​ങ്ക​ല മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ (71 കി​ലോ​ഗ്രാം) നേ​ടി. അ​റ​ബ്, പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​സ്സ അ​ൽ ഷ​ഹ​ർ ആ​റു മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ നേ​ടി. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ച്ച 10ാമ​ത് ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഭാ​രോ​ദ്വ​ഹ​ന ക​പ്പി​ൽ മൂ​ന്നു വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്.

    TAGS:Kuwait NewsChampionshipsgulf news malayalam
