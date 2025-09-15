ഗസ്സക്ക് കുവൈത്തിന്റെ കൂടുതൽ സഹായം; 10 ടൺ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുമായി എട്ടാമത് വിമാനംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കടുത്ത പ്രതിസന്ധി അനുഭവിക്കുന്ന ഗസ്സക്ക് കുവൈത്തിന്റെ കൂടുതൽ സഹായം.10 ടൺ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുമായി കുവൈത്ത് അയച്ച എട്ടാമത് ദുരിതാശ്വാസ വിമാനം ഞായറാഴ്ച ഈജിപ്തിലെ അൽ അരിഷ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി. ഇവിടെനിന്ന് സഹായവസ്തുക്കൾ റോഡ്മാർഗം ഗസ്സയിലെത്തിക്കും.പട്ടിണിയും ഭക്ഷ്യക്ഷാമവും രൂക്ഷമായ ഗസ്സയിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ എയർബ്രിഡ്ജിന്റെ ഭാഗമായി കുവൈത്ത് അയക്കുന്ന എട്ടാമത്തെ ദുരിതാശ്വാസ സഹായമാണിത്. നേരത്തേ ഈജിപ്തിലേക്കും ജോർഡനിലേക്കും ഏഴ് വിമാനങ്ങളിലായി 100 ടൺ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കുവൈത്ത് അയച്ചിരുന്നു.
സാമൂഹികകാര്യ, വിദേശകാര്യ, പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് കുവൈത്ത് റെഡ് ക്രസന്റ് സൊസൈറ്റിയാണ് (കെ.ആർ.സി.എസ്) സഹായ കൈമാറ്റം ഏകോപിക്കുന്നത്. ഗസ്സയിൽ സഹായം തടസ്സമില്ലാതെ എത്തുന്നത് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വിദേശകാര്യ, പ്രതിരോധ, സാമൂഹികകാര്യ മന്ത്രാലയങ്ങളുമായി തുടർച്ചയായ എകോപനവും ഈജിപ്ഷ്യൻ റെഡ് ക്രസന്റുമായി സഹകരണവും തുടരുന്നതായി കെ.ആർ.സി.എസ് ചെയർമാൻ ഖാലിദ് അൽ മുഗാമിസ് പറഞ്ഞു. ഈജിപ്ത്, ജോർഡൻ, കുവൈത്ത് എംബസികൾ, ജോർഡനിയൻ ഹാഷെമൈറ്റ് ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ (ജെ.എച്ച്.സി.ഒ), ഫലസ്തീൻ റെഡ് ക്രസന്റ് സൊസൈറ്റി (പി.ആർ.സി.എസ്) എന്നിവയുമായും കെ.ആർ.സി.എസ് ഏകോപനം നടത്തുന്നുണ്ട്.
ഫലസ്തീൻ ജനത നേരിടുന്ന കഠിനമായ സാഹചര്യത്തിൽ അവരെ പിന്തുണക്കുന്നതിനായി കുവൈത്തിന്റെ മാനുഷിക ശ്രമങ്ങൾ തുടരുമെന്ന് അൽ മുഗാമിസ് വ്യക്തമാക്കി. ഗസ്സയിലേക്ക് ഭക്ഷണവും ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികളും അടിയന്തരമായി എത്തിക്കുന്നതിന് അതിർത്തികൾ വേഗത്തിൽ തുറക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. നീതിയുക്തവും മാനുഷികവുമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള കുവൈത്തിന്റെ ഉറച്ച പിന്തുണയും അറിയിച്ചു.ആഗസ്റ്റ് 10ന് രണ്ടാമത്തെ എയർ ബ്രിഡ്ജ് ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം ഇതിനകം കുവൈത്ത് 110 ടൺ അടിസ്ഥാന ഭക്ഷ്യസഹായം ഗസ്സയിലേക്ക് അയച്ചു.
