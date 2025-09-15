Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഗ​സ്സ​ക്ക്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 10:19 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 10:19 AM IST

    ഗ​സ്സ​ക്ക് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഹാ​യം; 10 ട​ൺ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി എ​ട്ടാ​മ​ത് വി​മാ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​തു​വ​രെ അ​യ​ച്ച​ത് 110 ട​ൺ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ
    ഗ​സ്സ​ക്ക് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഹാ​യം; 10 ട​ൺ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി എ​ട്ടാ​മ​ത് വി​മാ​നം
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​സ​ന്ധി അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ഗ​സ്സ​ക്ക് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഹാ​യം.10 ട​ൺ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് അ​യ​ച്ച എ​ട്ടാ​മ​ത് ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ വി​മാ​നം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഈ​ജി​പ്തി​ലെ അ​ൽ അ​രി​ഷ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി. ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് സ​ഹാ​യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ റോ​ഡ്മാ​ർ​ഗം ഗ​സ്സ​യി​ലെ​ത്തി​ക്കും.പ​ട്ടി​ണി​യും ഭ​ക്ഷ്യ​ക്ഷാ​മ​വും രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ എ​യ​ർ​ബ്രി​ഡ്ജി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് അ​യ​ക്കു​ന്ന എ​ട്ടാ​മ​ത്തെ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ സ​ഹാ​യ​മാ​ണി​ത്. നേ​ര​ത്തേ ഈ​ജി​പ്തി​ലേ​ക്കും ജോ​ർ​ഡ​നി​ലേ​ക്കും ഏ​ഴ് വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 100 ട​ൺ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ കു​വൈ​ത്ത് അ​യ​ച്ചി​രു​ന്നു.

    സാ​മൂ​ഹി​ക​കാ​ര്യ, വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ, പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത് റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി​യാ​ണ് (കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ്) സ​ഹാ​യ കൈ​മാ​റ്റം ഏ​കോ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗ​സ്സ​യി​ൽ സ​ഹാ​യം ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ എ​ത്തു​ന്ന​ത് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ, പ്ര​തി​രോ​ധ, സാ​മൂ​ഹി​ക​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ എ​കോ​പ​ന​വും ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും തു​ട​രു​ന്ന​താ​യി കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ മു​ഗാ​മി​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ​ജി​പ്ത്, ജോ​ർ​ഡ​ൻ, കു​വൈ​ത്ത് എം​ബ​സി​ക​ൾ, ജോ​ർ​ഡ​നി​യ​ൻ ഹാ​ഷെ​മൈ​റ്റ് ചാ​രി​റ്റി ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ (ജെ.​എ​ച്ച്.​സി.​ഒ), ഫ​ല​സ്തീ​ൻ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി (പി.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ്) എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യും കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് ഏ​കോ​പ​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത നേ​രി​ടു​ന്ന ക​ഠി​ന​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​വ​രെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ മാ​നു​ഷി​ക ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് അ​ൽ മു​ഗാ​മി​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണ​വും ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളും അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ തു​റ​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ത്യാ​ശ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. നീ​തി​യു​ക്ത​വും മാ​നു​ഷി​ക​വു​മാ​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ഉ​റ​ച്ച പി​ന്തു​ണ​യും അ​റി​യി​ച്ചു.ആ​ഗ​സ്റ്റ് 10ന് ​ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ എ​യ​ർ ബ്രി​ഡ്ജ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം ഇ​തി​ന​കം കു​വൈ​ത്ത് 110 ട​ൺ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ഭ​ക്ഷ്യ​സ​ഹാ​യം ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:GazaGulf NewsKuwait Newsaid to Gazarelief flight
    News Summary - Kuwait's additional aid to Gaza; Eighth flight with 10 tons of food
    Similar News
    Next Story
    X