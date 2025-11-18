Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    18 Nov 2025 12:09 PM IST
    18 Nov 2025 12:09 PM IST

    ദു​ബൈ എ​യ​ർ ഷോ​യി​ൽ തി​ള​ങ്ങി കു​വൈ​ത്ത് സു​ര​ക്ഷ ഹെ​ലി​കോ​പ്ടർ

    ദു​ബൈ എ​യ​ർ ഷോ​യി​ൽ തി​ള​ങ്ങി കു​വൈ​ത്ത് സു​ര​ക്ഷ ഹെ​ലി​കോ​പ്ടർ
    കു​വൈ​ത്ത് സു​ര​ക്ഷ ഹെ​ലി​കോ​പ്ടർ എ​യ​ർ ഷോ​യി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ദു​ബൈ എ​യ​ർ​ഷോ​യി​ൽ തി​ള​ങ്ങി കു​വൈ​ത്ത് സു​ര​ക്ഷ ഹെ​ലി​കോ​പ്ട​ർ. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പൊ​ലീ​സ്, വ്യോ​മ​യാ​ന ശേ​ഷി, ഫീ​ൽ​ഡ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലാ​യി ഹെ​ലി​കോ​പ്ടർ സാ​ന്നി​ധ്യം ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ദു​ബൈ എ​യ​ർ​ഷോ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ‘ഭാ​വി ഇ​വി​ടെ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്നു’ എ​ന്ന ത​ല​​ക്കെ​ട്ടി​ലു​ള്ള എ​യ​ർ​ഷോ ന​വം​ബ​ർ 21 വ​രെ തു​ട​രും. 1,500 ല​ധി​കം പ്ര​ദ​ർ​ശ​ക​ർ, 148,000 സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ, 115 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 490 സൈ​നി​ക, സി​വി​ലി​യ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, 120 സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പു​ക​ൾ, 50 നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. 8,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തൃ​തി​യു​ള്ള പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന മേ​ഖ​ല​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വാ​ണി​ജ്യ, സൈ​നി​ക, ബി​സി​ന​സ്, ആ​ളി​ല്ലാ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 200-ല​ധി​കം വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​മു​ണ്ട്.

    TAGS:helicopterKuwait NewsDubai Air Showgulf news malayalam
