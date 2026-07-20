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    Kuwait
    Posted On
    date_range 20 July 2026 11:29 AM IST
    Updated On
    date_range 20 July 2026 11:29 AM IST

    ഇറാൻ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരെ കു​വൈ​ത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി സന്ദർശിച്ചു

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    ആവശ്യമായ എല്ലാ വൈദ്യസഹായവും സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി
    ഇറാൻ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരെ കു​വൈ​ത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി സന്ദർശിച്ചു
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    പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് അഹ്മദ് അബ്ദുല്ല അൽ അഹമ്മദ് അസ്സബാഹ് പരിക്കേറ്റയാളെ

    സന്ദർശിക്കുന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇറാൻ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് അദാൻ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരെ പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് അഹ്മദ് അബ്ദുല്ല അൽ അഹമ്മദ് അസ്സബാഹ് സന്ദർശിച്ചു.

    പരിക്കേറ്റവർക്ക് രോഗമുക്തി വരെ ആവശ്യമായ പിന്തുണ നൽകാനുള്ള സർക്കാറിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അവർ എത്രയും വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യമായ എല്ലാ വൈദ്യസഹായവും സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി. ആരോഗ്യ മന്ത്രി ഡോ. അഹ്മദ് അൽ അവാധിയും പ്രധാനമന്ത്രികൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.

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    TAGS:visitPrime minsterIran attackKuwait
    News Summary - Kuwaiti PM visits those injured in Iran attack
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