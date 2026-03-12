Begin typing your search above and press return to search.
    12 March 2026 7:31 AM IST
    12 March 2026 7:31 AM IST

    വ്യോ​മാ​തി​ർ​ത്തി അ​ട​ഞ്ഞു​ത​ന്നെ; സൗ​ദി​ വ​ഴി യാ​ത്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത് കു​വൈ​ത്ത് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ

    സൗ​ദി 72 മ​ണി​ക്കൂ​ർ വ​രെ സാ​ധു​ത​യു​ള്ള ട്രാ​ൻ​സി​റ്റ് വി​സ​ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് യാ​ത്ര​ എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കും
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് വ്യോ​മാ​തി​ർ​ത്തി അ​ട​ച്ച​തി​നാ​ൽ സൗ​ദി വ​ഴി​യു​ള്ള യാ​ത്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത് കു​വൈ​ത്ത് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ. സൗ​ദി​യി​ലെ വി​വി​ധ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ക​ര​മാ​ർ​ഗം കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്താ​നും തി​രി​ച്ചു​പോ​കാ​നും വി​മാ​ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ സൗ​ക​ര്യം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വ്യോ​മാ​തി​ർ​ത്തി അ​ട​ച്ചി​ട​ൽ മൂ​ലം ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ന്ന അ​ത്യാ​വ​ശ്യ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മാ​യ ഒ​രു പ​രി​ഹാ​ര​മാ​ണ് ക​ര​മാ​ർ​ഗ​മു​ള്ള യാ​ത്ര.

    വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​രു​ങ്ങി​കി​ട​ക്കു​ന്ന സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളെ തി​രി​കെ എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​യ്സ് സൗ​ദി വ​ഴി സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ജ​സീ​റ എ​യ​ർ​വേ​യ്‌​സ് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യാ​യ ഹ​ഫ​ർ അ​ൽ ബാ​ത്തി​നി​ലെ ഖൈ​സു​മ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​വ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഉ​പ​​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താം. ഇ​തി​ന് കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് റോ​ഡു​മാ​ർ​ഗം വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്ത​ണം.

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ 72 മ​ണി​ക്കൂ​ർ വ​രെ സാ​ധു​ത​യു​ള്ള ട്രാ​ൻ​സി​റ്റ് വി​സ​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ത് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് സൗ​ദി വ​ഴി ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത് എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കും. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ ജി​ദ്ദ, റി​യാ​ദ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​​ലേ​ക്ക് ക​ര​മാ​ർ​ഗം മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ യാ​ത്ര വേ​ണ്ടി​വ​രും.

    ഖൈ​സു​മ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് 3-4 മ​ണി​ക്കൂ​ർ എ​ടു​ക്കും. തി​ർ​ത്തി​യി​ലെ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ​മ​യം ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​ണം. കു​റ​ഞ്ഞ​ത് ആ​റ് മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് സാ​ധു​ത​യു​ള്ള പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട്, വി​മാ​ന ടി​ക്ക​റ്റ്, സൗ​ദി ട്രാ​ൻ​സി​റ്റ് വി​സ കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് പോ​കു​ന്ന​വ​ർ എ​ക്സി​റ്റ് പെ​ർ​മി​റ്റ് എ​ന്നി​വ ക​രു​ത​ണം. ഫെ​ബ്രു​വ​രി 28ന് ​യു.​എ​സ്-​ഇ​റാ​ൻ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​റ​കെ​യാ​ണ് സു​ര​ക്ഷാ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ കു​വൈ​ത്ത് വ്യോ​മ​പാ​ത താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ച​ത്.

    ഇ​തോ​ടെ കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​ത്തു​പോ​യ​വ​രും കു​വൈ​ത്തി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് എ​ത്തി​യ​വ​രും വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി കു​ടു​ങ്ങി. മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നാ​ട്ടി​ലും കു​വൈ​ത്തി​ലു​മാ​യി കു​ടു​ങ്ങി​കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വൈ​കാ​തെ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​മെ​ന്നും വി​മാ​ന സ​ർ​വീ​സ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നു​മു​ള്ള പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ.

