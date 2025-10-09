Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകുവൈത്ത്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 11:48 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 11:48 AM IST

    കുവൈത്ത് ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര പുരസ്കാരം

    text_fields
    bookmark_border
    kuwait photographer
    cancel
    camera_alt

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​വാ​ദ് 

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​വാ​ദി​ന് ഗ്രീ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ. വാ​സ്തു​വി​ദ്യ, കാ​യി​കം എ​ന്നി​വ​യി​ലാ​ണ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​വാ​ദ് മു​ൻ​നി​ര സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ​ത്. 137 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ 11 വ്യ​ത്യ​സ്ത വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം 70,000 ഫോ​ട്ടോ​ക​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് എ​ത്തി. വാ​സ്തു​വി​ദ്യാ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​നി​ലെ ഹെ​യ്ദ​ർ അ​ലി​യേ​വ് മ്യൂ​സി​യം, സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ലെ മോ​ട്ടോ​ക്രോ​സ് റേ​സി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഫോ​ട്ടോ എ​ന്നി​വ​ക്കാ​ണ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​വാ​ദി​ന് പു​ര​സ്കാ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്. ആതൻ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​വാ​ദ് അ​വാ​ർ​ഡ് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്ത് ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി​ക് ആ​ർ​ട്സ് സൊ​സൈ​റ്റി ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​മാ​ണ് അ​വാ​ദ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsinternational awardKuwait NewsKuwaiti photographer
    News Summary - Kuwaiti photographer wins international award
    Similar News
    Next Story
    X